Ankler Media et LAist annoncent un partenariat pour fournir des informations sur le divertissement sur 89.3, la plus grande station de radio publique de Californie du Sud

Communiqué de presse | Médias de cheville

Médias de chevillela voix la plus incisive et la plus fiable en matière de couverture de l’industrie du divertissement, a annoncé un nouveau partenariat avec LAistela station de radio phare et le site d’information numérique de SCPR, pour fournir des informations et des analyses hollywoodiennes sur plusieurs plateformes, notamment LAist 89.3, LAist.com, des newsletters et des réseaux sociaux, atteignant une audience combinée de 10 millions de personnes.

L’équipe Ankler animera “Entertainment Thursday” sur LAist 89.3, rapportant les dernières nouvelles d’Hollywood et proposant une analyse perspicace tout au long de cette journée chaque semaine. Les journalistes d’Ankler seront à l’antenne pour des segments de divertissement pendant « Morning Edition » (5h-9h HP), « AirTalk » (9h-11h HP) et « All Things Considered » (13h-14h et 16h00). 18h30 (heure du Pacifique). L’équipe Ankler couvrira également les dernières nouvelles en matière de divertissement au fur et à mesure. LAist présentera le contenu de divertissement de The Ankler sur sa page d’accueil, dans sa newsletter du matin et sur ses réseaux sociaux. Les journalistes d’Ankler en vedette comprendront Janice Min, Richard Rushfield, Elaine Low, Peter Kiefer et Sean McNulty.

“Nous nous dirigeons vers une année charnière pour l’industrie du divertissement, au lendemain d’une grève historique et des guerres du streaming, et les habitants du sud de la Californie sont plus que jamais intéressés par la manière dont Hollywood façonne leur vie et leur carrière”, a déclaré Janice. Min, PDG et rédacteur en chef, Ankler Media.

« Nous sommes ravis de présenter notre marque d’actualités en matière de divertissement au public de LAist, la plus grande audience de radio publique de Los Angeles, et à la présence massive de LAist sur le Web. L’intelligence, les rapports, les valeurs et la crédibilité de LAist sont tout à fait conformes aux nôtres.

“Ankler Media est une lecture essentielle pour l’industrie du divertissement, depuis la C-suite du studio jusqu’aux constructeurs de décors et maquilleurs”, a déclaré Kristen Muller, directrice du contenu de SCPR.

« Alors que le paysage médiatique de Los Angeles continue d’évoluer, ce nouveau partenariat garantit que le public de toute la Californie du Sud comprend les changements sismiques au sein de l’industrie du divertissement et l’impact qu’ils ont sur notre région », a déclaré Herb Scannell, PDG de SCPR.

The Ankler est rapidement devenu l’une des plus grandes publications sur Substack au cours de ses deux années d’existence, ayant à la fois prédit et surfé sur la vague de bouleversements massifs dans l’industrie du divertissement. Avec des sources approfondies et des reportages incisifs, The Ankler est une lecture incontournable à Hollywood, avec des écrivains et des acteurs notant sa couverture complète, incisive et juste pendant les grèves. Avec des informations de dernière minute, des analyses, des reportages et des podcasts réfléchis, The Ankler rend compte en détail du marché de la télévision, de l’industrie cinématographique, des problèmes de main-d’œuvre, des grandes agences artistiques et des diverses répercussions de la consolidation. Le podcast Ankler’s a été téléchargé 1,3 million de fois et ses événements en direct rassemblent les membres les plus influents de la communauté du divertissement.

Décrit par Vanity Fair comme la chronique de « Hollywood dans toute sa théâtralité nue, avec un penchant espiègle et un regard sardonique pour les egos imposants de l’industrie », The Ankler s’est révélé une voix indispensable dans une industrie anxieuse, s’exprimant clairement et avec profondeur de tous les côtés de la conversation avec analyses et informations de premier ordre. En décembre 2023, Min a été nommé l’un des Les 11 personnalités médiatiques et technologiques les plus importantes de CNN de l’année. Question après question, le point de vue de The Ankler a fixé les termes du débat qui a suivi.

LAist est une marque engagée à servir le public du Grand Los Angeles, du comté d’Orange et de l’Inland Empire. Son travail primé touche plus de sept millions de personnes par mois sur LAist.com et les plateformes de réseaux sociaux. En 2019, la marque s’est élargie pour inclure LAist Studios (www.laiststudios.com), un studio dédié au développement et à la production de podcasts. Renforçant l’engagement de SCPR en faveur d’une narration audio à la demande de qualité supérieure, les podcasts de LAist Studios visent à refléter la philosophie de Los Angeles – une communauté tournée vers l’avenir fondée sur une diversité, une inclusion et un dynamisme inégalés – allant au-delà des frontières géographiques pour se connecter avec des auditeurs du monde entier. qui partagent l’état d’esprit de Los Angeles.

Pour en savoir plus, veuillez visiter theankler.com ou LAist.com.

À propos de Ankler Media :

La newsletter Ankler a été lancée à l’origine en 2017 et est rapidement devenue une voix de confiance dans la couverture du secteur du divertissement, largement diffusée parmi les dirigeants les plus influents de l’industrie. Qualifié de « newsletter à succès hollywoodienne » par le New York Times, The Ankler est une alternative sans compromis aux reportages commerciaux traditionnels et vise à faire la lumière sur les aspects souvent sous-estimés et méconnus de l’industrie. The Ankler est la marque phare d’Ankler Media, créée en janvier 2022 et dirigée par Janice Min, PDG et rédactrice en chef, et Richard Rushfield, directeur éditorial et chroniqueur en chef. Avec de nombreuses newsletters et podcasts, Ankler Media fournit quotidiennement des informations, des analyses et des actualités sur le monde du divertissement en constante évolution. Vous pouvez en savoir plus sur The Ankler ici : https://theankler.com

À propos de la radio publique de Californie du Sud (SCPR) :

Southern California Public Radio (www.scpr.org) est une organisation médiatique publique multiplateforme soutenue par ses membres qui a remporté plus de 500 distinctions journalistiques depuis 1999. Reconnue comme un leader national en matière de journalisme de service public et d’engagement communautaire, la station de radio phare de SCPR , LAist 89.3, est la station NPR n°1 de Los Angeles. Les cinq stations du réseau (LAist 89.3, LAist 89.1 KUOR-FM, LAist 90.3 KVLA-FM, LAist 89.5 KJAI-FM et LAist 89.9 Santa Barbara) diffusent des histoires locales primées aux communautés de la région, y compris une solide liste de signatures programmes de NPR, APM, BBC et PRI.