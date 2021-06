Ankita Raina sera partenaire de Sania Mirza dans l’épreuve du double féminin

La joueuse de tennis indienne la mieux classée, Ankita Raina, est prête à s’associer à Sania Mirza aux Jeux olympiques de Tokyo dans l’épreuve du double féminin. ONGC, les employeurs d’Ankita Raina ont confirmé sa sélection sur Instagram.

L’ancienne n°1 mondiale Sania participera aux Jeux olympiques sur la base de son classement de n°9 protégé contre les blessures. Conformément à la règle, Sania peut se qualifier pour le double avec un partenaire classé parmi les 300 premiers. Ankita est actuellement classée n°95 en double et n°183 en simple.

Tokyo 2020 sera les quatrièmes Jeux Olympiques de Sania Mirza et à chaque fois, l’ancien numéro mondial avait des partenaires différents. Elle s’est associée à Sunitha Rao pour les Jeux olympiques de Pékin, Rushmi Chakravarthi pour les Jeux olympiques de Londres et Prathana Thombare pour les Jeux olympiques de Rio.

Pendant ce temps, Sania jouera probablement en double mixte avec Rohan Bopanna.

Dans le classement ATP, Bopanna est actuellement classé 40e.

Bopanna devrait également se qualifier pour l’épreuve de double messieurs, où il sera le partenaire de Divij Sharan.

Ankita Raina, qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques, pourrait éventuellement participer au tirage au sort en simple des Jeux olympiques de Tokyo. Une wild card pour les Jeux olympiques est décernée au médaillé d’or des Jeux asiatiques. Dans cette situation, cependant, les médaillés d’or et d’argent – ​​Wang Qiang et Zhang Shuai (tous deux de Chine) – se qualifieront pour les Jeux olympiques de Tokyo sur la base de leurs classements respectifs de 39 et 46, permettant à Raina de concourir.

