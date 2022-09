La meilleure joueuse indienne en simple féminin, Ankita Raina, s’est retirée du tournoi de tennis WTA Chennai Open, s’inclinant contre la quatrième tête de série, Tatjana Maria, d’Allemagne, lors du premier tour du simple féminin au stade SDAT mardi.

Maria, jouant sur les courts durs et les conditions chaudes et humides de Chennai pour le tournoi de tennis WTA 250, a pris un superbe départ, brisant Ankita dans le premier match lui-même, et a continué à gagner en deux sets, 0-6, 1 -6 en une heure et 16 minutes.

Quatrième tête de série @Maria_Tatjana est qualifié pour le second tour du #WTA #ChennaiOpen avec une victoire 6-0, 6-1 sur l’Indienne Ankita Raina sur le court central. Maria affrontera l’Argentine Nadia Podoroska pour une place en quart de finale pic.twitter.com/5QHeEER4Qg – Open WTA de Chennai (@chennaiopenwta) 13 septembre 2022

Maria Tatjana, demi-finaliste à Wimbledon 2022, a breaké Ankita lors du premier match et l’Allemande classée 84e mondiale, s’est enfuie avec le premier set, ne permettant pas à son adversaire indienne de s’installer.

Bien qu’elle ait marqué plus de points gagnants dans le premier set, Ankita, qui est classée 325e, n’a pas pu convertir ses points d’arrêt et a frappé neuf fautes directes contre deux pour Tatjana Maria.

La tendance s’est poursuivie dans le deuxième set, Ankita n’ayant pas réussi à convertir certaines balles de match lors du premier match. Le cinquième match du deuxième set a été le premier qu’elle a remporté, mais c’est resté le seul match qu’elle a remporté car Maria a dominé le match à sens unique.

La tête de série Alison Riske-Amritraj a été stupéfaite par Anastasia Gasanova lors de matchs consécutifs, 6-2, 6-3 dans un match de huitièmes de finale tandis que la troisième tête de série Magda Linette 6-4, 6-0.

La deuxième tête de série Varvara Gracheva a battu Mariia Tkacheva 6-3, 6-2.

