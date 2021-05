Ankita Raina s’écrase après une défaite en deux sets au 2e tour de qualification

Ankita Raina a été éliminée des éliminatoires de Roland-Garros mercredi alors qu’elle s’inclinait face à la 17e tête de série belge, Greet Minnen, en deux sets. Ankita ne pouvait pas du tout constituer une menace pour le Belge et a été bagelée dans le deuxième set, perdant 2-6, 0-6. Ankita est actuellement à la 182e place du classement WTA tandis que Minnen est n ° 125 mondial. Ankita avait joué un trois sets au premier tour des qualifications, où elle est venue par derrière pour battre Arina Rodionova, mieux classée 3-6, 6-1, 6-4 dans un thriller affecté par la pluie.

Mercredi, Ankita n’était pas à la hauteur de Minnen, remportant seulement 46% de ses premiers services et pire encore, elle n’a réussi que 26% de ses points de deuxième service. D’autre part, Minnen a remporté 59 pour cent de ses points de premier service et a obtenu un bon taux de victoire de 65 pour cent sur ses deuxièmes services.

Alors qu’Ankita a converti l’un des trois points de rupture qu’elle a gagnés, Minnen a converti six des 12 opportunités de points de rupture qu’elle s’est créées. En fin de compte, il y avait également un énorme écart dans le total des points gagnés, où Minnen a remporté 69 contre 45 pour Ankita.

Mardi, trois garçons indiens de Prajnesh Gunneswaran, Ramkumar Ramanathan et Sumit Nagal étaient en action. Alors que Prajnesh n’a pas pu franchir le premier obstacle et a perdu 2-6, 2-6 contre l’Allemand Oscar Otte, Ramanathan et Nagal ont remporté leurs matchs respectifs du premier tour.

Ramanathan a fait preuve d’un excellent courage pour remporter une victoire par derrière contre l’Américain Michael Mmoh. Il a enregistré une victoire de 2-6, 7-6 (4), 6-3 sur Mmoh bien qu’il ait été surclassé dans le premier set. Même si Mmoh a gagné quelques points de plus que Ramanathan dans l’ensemble, ce qui a fonctionné pour Ramanathan était son pourcentage de victoire de 80% sur ses premiers services.

Nagal a également enregistré une victoire assez facile 6-3, 6-3 sur l’Italien Roberto Marcora lors de son premier tour de qualification. Nagal a été solide tout au long du match avec un brillant 97% de ses premiers services, dont il a remporté 71% de points. Là où Nagal devra s’améliorer pour son match du deuxième tour, c’est sa conversion de points de rupture. Nagal a créé 13 fantastiques occasions de points de rupture et en a converti trois.

Plus tard mercredi, Ramanathan affrontera l’Ouzbékistan Denis Istomin tandis que Nagal affrontera le Chilien Alejandro Tabilo.

