Ankita Raina n’est devenue dimanche que la troisième joueuse de tennis indienne à obtenir une place dans le tableau principal d’un Grand Chelem alors qu’elle se qualifiait pour le double féminin de l’Open d’Australie. Le premier Grand Chelem de l’année commence ici lundi.

Après avoir raté le tableau principal du simple féminin, elle avait encore une chance de se qualifier comme une « perdante chanceuse » jusqu’à la fin du premier tour, mais la femme de 28 ans a réalisé un rêve de longue date lorsqu’elle s’est inscrite avec la Roumanie. Mihaela Buzarnecu et a obtenu une inscription directe. Seuls Sania Mirza et Nirupama Vaidyanathan ont déjà participé aux tableaux principaux du Grand Chelem pour l’Inde.

Ankita n’est que la deuxième Indienne après Sania, six fois championne du Grand Chelem, à disputer le double féminin d’une majeure de tennis. Nirupama a été le premier à casser un tableau principal du Grand Chelem, en 1998 à l’Open d’Australie. Le braveheart, qui a joué un rôle clé dans les énormes progrès de l’équipe indienne de la Fed Cup, a déclaré que bien que les simples aient une signification différente, faire des doubles aussi est spécial.

« C’est le premier tableau principal d’un Grand Chelem, donc en simple ou en double, je vais le prendre. C’est spécial. Des années de travail acharné, de labeur et maintenant j’y suis. Non seulement mon travail acharné, mais les bénédictions et le soutien d’innombrables personnes m’ont apporté ici, je ne peux pas oublier ça », a déclaré Ankita.