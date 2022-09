Ankita Lokhande, Urfi Javed et d’autres beautés de la télévision TROLLÉES pour leur sens de la mode

Taapsee Pannu a de nouveau attiré l’attention des internautes et cette fois en raison de sa réaction à la mort de Raju Srivastava. L’actrice de Dobaaraa a été repérée dans la ville où les paparazzi l’ont littéralement harcelée et l’ont interrogée sur la mort du comédien, à laquelle sa réaction a reçu des réponses mitigées. L’actrice a demandé aux paparazzis de s’éloigner de son chemin et elle s’est assise à l’intérieur de la voiture et est partie. Alors que beaucoup l’ont critiquée pour ne pas avoir réagi, Internet l’a largement soutenue et a demandé aux paparazzi d’arrêter de la traquer.

Regardez la vidéo de la réaction inhabituelle de Taapsee Pannu lorsqu’on l’interroge sur la mort du comédien Raju Srivastava

Internet a soutenu Taapsee Pannu et l’a félicitée pour avoir géré la foule de la manière la plus cool et la plus calme possible. Un utilisateur a écrit : « Où est sa sécurité ? Pauvre fille, elle gère même sa sécurité et pourtant vous la bombardez sans raison !!!! ». Un autre utilisateur l’a soutenue et a dit : « Arrêtez de la traquer comme ça, vous allez trop loin maintenant ». Alors que certains se sont à nouveau penchés sur Taapsee Pannu et son attitude et ont dit: “Elle se transforme en #jayabachchan #angrybachchan”. Une autre utilisatrice s’est penchée sur l’échec de son film Dobaara au box-office et a écrit : « Wo dobara ki liye kuch bolte ho toh Darr ke bhag rhi hain ».

Regardez la vidéo de Taapsee perdant son calme face à un journaliste interrogé sur l’échec de Dobaara au box-office, cette vidéo a fait face à de nombreuses réactions négatives sur Internet.

Taapsee Pannu a récemment été critiquée pour son attitude et son arrogance pour avoir parlé grossièrement aux médias, mais cette fois, l’actrice a reçu un immense soutien de ses fans et des internautes pour que la célébrité soit laissée tranquille.