Ankita Lokhande s’ouvre sur la célébration de son premier Karwa Chauth avec Vicky Jain, dit “Je voulais juste…”

L’actrice Ankita Lokhande est ravie alors qu’elle célèbre son premier Karva Chauth pour son mari Vicky Jain. Tout en interagissant avec Hindustan Times, l’actrice a déclaré qu’elle célébrait Karwa Chauth depuis 2-3 ans maintenant. Maintenant qu’elle est mariée à son mari, elle est heureuse de jeûner pour lui. La star de Pavitra Rishta pensait que le jeûne n’était pas fait pour les femmes mariées. “Tous mes amis avaient l’habitude de le faire. Même moi, j’ai commencé à faire caca une fois que la lune est apparue. Je n’ai jamais gardé un jeûne où je n’ai même pas d’eau. Mais, je voulais juste faire quelque chose de tout mon cœur. D’où , je l’ai fait à l’époque.”

Parlant de son premier jeûne nirjala pour Vicky, l’actrice de Manikarnika a déclaré : “Cette fois, j’espère vraiment le faire avec dévotion. J’espère que je pourrai garder un jeûne nirjala. Vicky m’a promis des cadeaux. J’ai hâte de ceux.” Lorsqu’on a demandé à Ankita si Vicky observait également un jeûne avec elle, l’actrice a révélé : “Je lui ai demandé aussi. Il m’a dit ‘bébé je mangerai quand tu mangeras.’ Je suis sûr qu’il attendra que je finisse mon jeûne et jusque-là il ne mangera rien. Mais voyons combien de temps je peux rester sans manger.”

Ankita a gardé une fonction somptueuse chez elle pour célébrer Karva Chauth. Tous ses amis de l’industrie de la télévision seraient présents. “Beaucoup d’entre eux ont également leur premier Karwa Chauth. L’idée est de le célébrer ensemble. Maza aayega”, a déclaré Ankita.

Partageant plus de détails sur la célébration, Lokhande a ajouté que ce serait une soirée traditionnelle à part entière et que tous ses invités seraient en tenue rouge. “J’ai appelé les joueurs de dholak et les gens à chanter. Des étangs ont été créés à Vers 18h-18h30, Katha sera récitée pour nous tous », a conclu Ankita.