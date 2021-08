Ankita Lokhande secoue une jambe avec Kangana Ranaut dans une vidéo de retour inestimable ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que le monde célébrait la Journée de l’amitié le 1er août, l’actrice Ankita Lokhande a également pris le temps de partager des messages d’appréciation et des souvenirs heureux avec ses amis ce jour-là. Une mention spéciale qui s’est démarquée était son souhait adorable pour l’étourdissante de B-Town Kangana Ranaut, sa co-star dans le film Manikarnika.

Lokhande s’était inspirée de ses histoires Instagram et avait posté une vidéo des deux divas serrant une jambe ensemble sur la chanson populaire de leur film Nanjukku. Dans la vidéo, on voit Kangana vêtue d’une robe ample blanche tandis qu’Ankita enfile une superbe robe noire. Les deux besties semblent s’amuser ensemble !

Découvrez un aperçu de la vidéo amusante:

Ankita tourne actuellement pour Pavitra Rishta 2 et les fans sont très enthousiastes à propos de ce que la série leur réserve.

Plus tôt cette année, le 1er juin, l’émission avait marqué 12 ans – une étape importante. Le spectacle, créé par Ekta Kapoor, tournait autour d’un couple marié, Manav et Archana. Les deux sont devenus les favoris des ménages car leur « jodi » a été un grand succès ! Sushant Singh Rajput, qui avait joué Manav plus tôt, et Ankita Lokhande sont même sortis ensemble dans la vraie vie pendant le spectacle.

Cependant, leur relation a pris fin après quelques années de fréquentation.

Maintenant, Ankita Lokhande sort avec un homme d’affaires nommé Vicky Jain.

D’autre part, Kangana sera ensuite vu dans le biopic d’AL Vijay sur le défunt ministre en chef du Tamil Nadu J Jayalalithaa Thalaivi et le thriller d’action de Razneesh Ghai Dhaakad.