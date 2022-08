Ankita Lokhande se fait brutalement troller pour avoir partagé des photos romantiques avec Vicky Jain sur Raksha Bandhan

L’actrice de télévision Ankita Lokhande et Vicky Jain forment l’un des couples les plus adorables, ils ne se laissent jamais l’occasion de se faire sentir. Ankita, qui est une fervente utilisatrice des médias sociaux, partage souvent des photos romantiques avec son mari Vicky.

Sur Raksha Bandhan, l’actrice s’est rendue sur les réseaux sociaux et a publié une série de photos. Sur certaines photos, on peut voir l’actrice attacher Rakhi aux mains de ses frères tandis que sur d’autres, on peut la voir poser de manière romantique avec Vicky. Cependant, ses photos romantiques n’ont pas plu aux internautes. Ils ont trollé l’actrice pour avoir partagé des photos romantiques sur Rakhi.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Est-ce rakshabandhan ou karva Chauth.” La deuxième personne a mentionné, “Est-ce que Madame pati k sat bee Raksha Bandhan bna re ho aap kya”, la troisième personne a commenté, “Aaj to pati ko chod deti …..”





Alors qu’il y avait des gens qui ont soutenu l’actrice et l’ont félicitée. L’un d’eux a écrit: “Sari vous va le mieux, belle dame.” La deuxième personne a commenté, “Le chapeau a l’air tellement beau… Vous formez tous les deux un couple Gr8.”

Pour les non-initiés, Ankita Lokhande et feu l’acteur Sushant Singh Rajput, qui sont tombés amoureux lors de leur émission Pavitra Rishta, étaient l’un des couples les plus aimés. Cependant, le couple a décidé de se séparer après plusieurs années de fréquentation.

Après la mort de Sushant, Ankita a soutenu sa famille à leur époque. En parlant à Bollywood Bubble, Ankita s’est ouverte sur sa relation avec Sushant. Elle a révélé que le défunt acteur avait choisi ses soins plutôt qu’elle et que c’était elle qui avait du mal à passer à autre chose. “Les gens viennent me dire ‘Tu as quitté Sushant…’. Comment sais-tu ça? Personne ne sait pour mon truc, tu sais. Je ne blâme personne ici. Sushant… il a fait son choix très clairement. Il voulait continuer sa carrière. Il a choisi sa carrière et est passé à autre chose. Mais pendant deux ans et demi, j’ai dû faire face à tellement de choses », a-t-elle déclaré.