Ankita Lokhande rompt ENFIN le silence sur ses rumeurs de grossesse ; révèle ses projets de bébé avec Vicky Jain

Il y a quelques semaines, Ankita Lokhande et son mari Vicky Jain ont encore une fois attiré l’attention sur les réseaux sociaux pour leurs photos adorées. Une image en particulier, bien que parmi le lot, soit devenue plus virale que l’autre en raison d’une suspicion de bosse de bébé de Ankita Lokhande et comment Vicky Jain avait placé sa main sur le bas de son ventre, déclenchant des rumeurs de grossesse. Nul doute que tout cela a tout Fans d’Ankita Lokhande bourdonnement, et nous savons que l’actrice a sa juste part d’adeptes directement d’elle Pavitra Rishta journées. Alors. combien de vérité y a-t-il à Ankita‘s spéculations sur la grossesse? Eh bien, pas grand-chose en fait.