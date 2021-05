Ankita Lokhande révèle que Sushant Singh Rajput est sa co-star préférée et parle de ses projets de mariage avec Vicky Jain

L’actrice de télévision Ankita Lokhande, qui est devenue un nom connu après son rôle d’Archana Deshmukh dans la série à succès « Pavitra Rishta », lors d’une conversation franche avec un portail de divertissement, a récemment révélé qui était sa co-star préférée.

En demandant qui est sa co-star préférée? Ankita a déclaré à Bollywood Bubble: « Je pense que Sushant (Singh Rajput) a été mon préféré. »

Pour les non-initiés, Ankita et Sushant sont sortis ensemble pendant six ans avant de finalement se séparer en 2016. Leur chimie à l’écran à Pavitra Rishta a fait beaucoup parler d’elle.

Dans une tragédie qui a secoué la nation, Sushant est décédé d’un suicide apparent l’année dernière. L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête de la CBI.

Ankita, lors d’une récente session en direct sur Instagram, a attaqué des internautes qui l’ont soumise à la haine depuis la mort de Sushant. Elle a dit que ses fans n’avaient aucune idée de leur passé commun et qu’ils avaient rompu parce qu’il voulait se concentrer sur sa carrière.

Tout en déclarant que Sushant a toujours voulu grandir dans sa vie et c’est ce qu’il a fait, Ankita a déclaré: «Jo log aaj mujhpar ungli utha rahe hai, woh simple rishte ko jaante hi nahi the shayad. Aur agar itna hi aapko tha pyaar, toh ab kyun aakar aap lad rahe ho? Pehle kahaan the aaplog jab saari cheezein khatam ho rahi thi humari life mein. Aaj mujhe blame kiya jaata hai, par meri koi galti hi nahi hai (Ceux qui me pointent du doigt aujourd’hui ne savent rien de mon Et si vous l’aviez aimé (Sushant Singh), alors pourquoi vous battez-vous maintenant? Où étiez-vous quand tout notre relation touchait à sa fin? Aujourd’hui, on me blâme, sans aucune faute.) », a-t-elle ajouté.

L’actrice a ajouté: « Sabki apni-apni motive hoti hai life mein. Sushant a toujours voulu grandir dans sa vie et c’est ce qu’il a fait. Woh chala gaya apne raaste. Uske liye main kahaan galat saabit hoti hun? Mujhe kyun gaaliyaan di jaati hai? Maine kya galat kiya (Il a suivi son chemin. Comment suis-je responsable de cela? Pourquoi suis-je maltraité? Qu’est-ce que j’ai fait de mal?) Vous ne savez pas quelle est mon histoire, alors arrêtez de me blâmer. est vraiment blessant.

Pendant ce temps, dans son interview sur le portail, Ankita a également révélé sa définition de l’amour. Elle a déclaré: «Pour moi, l’amour est le besoin. J’ai besoin d’amour partout, c’est comme ma nourriture. quoi que je choisisse, l’amour est ma priorité. «

Alors, quelle est son idée d’un rendez-vous parfait? « Je ne suis pas spécifique à ce sujet mais j’ai besoin de ressentir de l’amour. Si je suis avec mon partenaire, cela n’a rien à voir avec yahaan jaana hai wahaan jaana hai. Je suis très bien avec moi et lui simplement en train de prendre le thé ensemble. C’est juste que nous besoin de partager ce moment ensemble. C’est tout », dit-elle.

À propos de ses projets de mariage, Ankita a déclaré: « Le mariage est quelque chose de très beau. Oui, je suis très enthousiasmé par mon mariage qui va être bientôt. J’espère cela. Et j’aime vraiment les mariages Jaipur-Jodhpur ka Rajasthani. . Mais je ne suis pas vraiment sûr de ce que je vais planifier. «

Ankita entretient une relation stable avec l’homme d’affaires Vicky Jain.