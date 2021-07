Ankita Lokhande réagit à un paparazzo qui lui pose des questions sur « Pavitra Rishta 2 », manquant Sushant Singh Rajput dans la série

L’émission « Pavitra Rishta » d’Ekta Kapoor avec Ankita Lokhande et le regretté acteur Sushant Singh Rajput peut facilement être qualifiée d’émission la plus populaire à la télévision à ce jour. Après sept longues années, les créateurs ont décidé de le ramener sous le nom de « Pavitra Rishta 2.0 » avec Shaheer Sheikh comme premier choix pour jouer le rôle de Manav qui était auparavant joué par Sushant face à Ankita qui jouait Archana. Vendredi, les paparazzis ont repéré l’acteur Ankita devant chez elle et lui ont posé quelques questions. Alors que l’acteur posait pour les photographes avant de partir pour sa destination, elle a exprimé qu’elle était enthousiasmée par la suite de » Pavitra Rishta « . Cependant, lorsqu’un photographe lui a demandé si Sushant Singh Rajput lui manquerait, Ankita a répondu : « Chotu bade ho jao » et est partie dans sa voiture.

Le spectacle a terminé douze ans depuis la première de son premier épisode. Ankita avait organisé une session en direct sur Instagram et a parlé de ses souvenirs de l’émission. Après que Sushant ait quitté la série pour sa carrière cinématographique, l’acteur Hiten Tejwani a joué le rôle de Manav pendant près de trois ans. « Pavitra Rishta » a été interrompu en 2014.

Sushant a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra l’année dernière en juin 2020. Il se serait suicidé.