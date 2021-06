Ankita Lokhande participera-t-elle à « Bigg Boss 15 » ? L’acteur purifie l’air

Récemment, des rumeurs selon lesquelles Ankita Lokhande serait entrée dans la maison de » Bigg Boss » dans la saison 15 ont rempli l’air. Cependant, Ankita a consulté son Instagram et s’est adressée aux fans au sujet de la rumeur disant qu’elle était fausse.

Elle a écrit: « J’ai remarqué que certaines sections des médias ont spéculé que je participerai à Bigg Boss cette année. J’aimerais qu’eux et tout le monde sachent et notent que je ne vais pas faire partie de l’émission. Les rumeurs de ma participation sont sans fondement. Les gens ont été trop prompts à m’envoyer leur haine pour quelque chose dont je ne fais même pas partie. »

Jetez un oeil à son post-

Les fans ont manifesté leur soutien à son message et ont écrit: « C’est triste… Ppl r trop vite pour juger. » Un autre a écrit: « Plus de pouvoir pour vous », « Merci de les avoir fait taire », a ajouté un autre.

Auparavant, des rapports affirmaient qu’avec Ankita Lokhande, Rhea Chakraborty pourrait également entrer dans la maison du » Bigg Boss « . Ankita a annulé les rumeurs, mais la participation de Rhea n’est pas claire.

Actuellement, Ankita est en couple avec Vicky Jain depuis trois ans maintenant. Les deux postent d’adorables photos d’eux et Internet est tout émerveillé par les deux.

Sur le plan professionnel, l’actrice s’est fait connaître grâce à son rôle dans l’émission télévisée « Pavitra Rishta » et a fait ses débuts à Bollywood avec le film « Manikarnika : The Queen Of Jhansi » en 2019.

Pour les non connaisseurs, Rubina Dilaik a été la gagnante de Bigg Boss 14.