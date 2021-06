Ankita Lokhande partage une photo romantique avec la belle Vicky Jain après une courte interruption des médias sociaux

L’actrice de télévision Ankita Lokhande a fait un retour sur Instagram après un court au revoir et elle se fait voir. L’acteur a partagé trois messages sur sa poignée qui la présente elle-même et son beau « parfait » Vicky Jain. Sur la dernière photo, main dans la main avec Vicky, vêtue d’un jean bleu et d’un haussement d’épaules rouge, on peut voir Ankita se promener sur Marine Drive et profiter de la saison de la mousson à Mumbai.

En légende, elle a écrit : « Parfaits ensemble ! »

Plus tôt dans la journée, l’acteur de ‘Pavitra Rishta’ avait partagé des photos en solo où elle est vue posant sur Marine Drive. Elle avait aussi un oreiller cervical autour de la tête.

Debout sous un ciel couvert et trempé dans le temps magnifique, Ankita a écrit dans la légende : « La distance ne devrait pas avoir d’importance, car, à la fin de la journée, nous sommes tous sous le même ciel. »

Le 3 juin, Ankita a fait un au revoir temporaire à ses abonnés Instagram en partageant un post qui disait : « Ce n’est pas un au revoir, c’est à plus tard. »

Le message d’Ankita n’a pas été bien accueilli par les internautes qui ont critiqué l’acteur et l’ont traité d’hypocrite. Un utilisateur a écrit qu’Ankita l’avait fait pour la publicité avant l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, décédé le 14 juin 2020.

L’utilisateur a commenté : » Ankita sait que l’anniversaire de la mort de la SSR approche à grands pas, bohot publicité pa liye SSR ke naam pe ! Alors allons dans la clandestinité maintenant et revenons plus tard ! #hypocrite @lokhandeankita.

Ankita a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique avec l’émission d’Ekta Kapoor, ‘Pavitra Rishta’. Récemment, alors que la série terminait ses 12 ans, l’actrice a déclaré: « Cela a été tellement bouleversant pour moi aujourd’hui, j’ai vu tellement de vidéos avec Sushant, moi, toute la famille qui m’ont rendu très ému. Pavitra Rishta est mon premier-né . Mes sentiments envers ce spectacle sont très sacrés. L’ensemble des acteurs et de l’équipe de Pavitra Rishta y sont très connectés et nous sommes comme une grande famille, qui se rencontre et se parle même maintenant. » Elle a ajouté: « Je suis très chanceuse qu’Ekta ait vu Archana en moi et je l’aime vraiment beaucoup. Je suis également très reconnaissante envers les gens d’avoir fait Archana. »