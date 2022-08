Ankita Lokhande partage des photos adorées avec son mari Vicky Jain; les fans pensent qu’elle est enceinte

Ankita Lokhande et Vicky Jain s’amusent actuellement pendant leur escapade de vacances bien méritée. Le couple a été vu danser, sortir avec des amis et passer du temps de qualité ensemble. L’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager quelques aperçus de ses vacances romantiques. Cependant, leurs photos ont fait croire à leurs fans que le couple attend son premier enfant.

Partageant une photo adorée avec Vicky Jain, Ankita a écrit : “Je t’aime pour tout ce que tu es,

Tout ce que tu as été et tout ce que tu seras. ” Elle a été vue portant une robe moulante découpée avec un décolleté plongeant tandis que Vicky avait l’air super cool dans un ganji et un pantalon décontracté. Ils arboraient tous les deux des spécifications élégantes pour améliorer leur apparence. .

Bientôt, les fans ont commencé à demander à Ankita si elle était enceinte, d’ailleurs Vicky a placé sa main sur son ventre tout en posant pour les photos. Cependant, certains l’adoraient pour sa mode et sa peau éclatante.

Récemment, Ankita et Vicky ont célébré leur anniversaire de 6 mois et ont apprécié leur journée spéciale avec style. Elle avait partagé une série de clichés sur son Instagram à l’occasion. Au milieu de cela, Rakhi Sawant avait déclaré lors d’une interaction avec les médias qu’elle savait de ses sources qu’Ankita allait bientôt être maman. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet.

Pendant ce temps, Ankita et Vicky ont célébré leur premier Gudi Padwa en tant que couple marié en avril dans un style maharashtrien traditionnel avec des délices authentiques. Avant cela, Ankita avait organisé une soirée Holi intime avec Vicky. Les images de l’intérieur de la célébration avaient pris d’assaut Internet. Le couple a suscité beaucoup de réactions positives à la télévision avec leur performance dans l’émission Smart Jodi.