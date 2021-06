Ankita Lokhande laisse tomber une boîte pleine de souvenirs avec Sushant Singh Rajput à l’occasion de son anniversaire de décès

Ankita Lokhande avec qui Sushant Singh Rajput est sorti le plus longtemps a publié une vidéo qui rendra ses fans instantanément émus. L’acteur de » Manikarnika » est allé sur sa page Instagram et a partagé une vidéo remplie de photos inédites sur lesquelles elle a cliqué avec SSR au cours de leur relation. La vidéo présente leurs moments intimes, des photos de vacances, d’événements publics et plus encore. Cela montre les moments plus heureux que Sushant et Ankita ont partagés avant de se séparer.

En plus de la vidéo, Ankita a ajouté le « Thème de Bombay » d’AR Rahman comme musique de fond. Elle a sous-titré la vidéo en déclarant: « 14 juin, c’était notre voyage !!! Phir milenge chalte chalte. »

Sushant et Ankita ont rompu en 2016 et se souvenant de la même chose, l’acteur a récemment déclaré à Bollywood Bubble : « Je pensais que le silence était une vertu dans des situations comme celles-ci afin que le caractère sacré de la relation ne soit pas affecté. Je ne suis pas quelqu’un qui ferait un tamasha de ma vie personnelle en public. Oui, les gens m’ont mal compris. Aujourd’hui, les gens viennent me dire ‘tu as quitté Sushant’. Comment le savent-ils ? Personne ne connaît mon histoire. »

Elle a ajouté: « Je ne blâme personne ici. Sushant a fait son choix très clairement, il voulait aller de l’avant dans sa carrière et il l’a choisi et est passé à autre chose. Mais pendant deux ans et demi, je faisais face à tellement de choses. Je n’étais pas dans cet état d’esprit où je pouvais juste travailler. Je ne suis pas cette personne qui aurait pu facilement passer à autre chose et commencer à travailler. Donc, pour moi, c’était très difficile mais ma famille m’a soutenu.