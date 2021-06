Ankita Lokhande fait un voyage dans le passé et partage des scènes mettant en vedette Sushant Singh Rajput

Ankita Lokhande est devenue une star du jour au lendemain lorsqu’elle s’est associée à feu Sushant Singh Rajput sur le feuilleton quotidien » Pavitra Rishta « , sorti il ​​y a 12 ans ce jour-là. Mardi, l’acteur a partagé une publication sur Instagram avec des fans, affirmant que la série avait fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui.

Le message d’Ankita est un collage de scènes de la série mettant en vedette Sushant et elle, ainsi que d’autres co-stars, dont Hiten Tejwani, qui a ensuite remplacé Sushant dans la série en tant que protagoniste masculin. Taguant les acteurs et l’équipe de la série, le message d’Ankita fait une mention spéciale à Sushant, qui serait son ex-petit ami, avec le hashtag #sushantsinghrajput.

« 12 ans !! Ohh, oui oui, c’est 12 ans de ‘Pavitra Rishta’, le temps passe très vite. Avec plus de 66 récompenses, #Pavitrarishta reste l’une des émissions les plus appréciées de la télévision indienne. Voici 12 glorieuses années de cela spectacle emblématique. Ce qui m’a non seulement donné Archana, mais aussi l’amour dans le monde entier et a fait de moi ce que je suis aujourd’hui », a écrit Ankita.

« L’histoire qui célèbre la joie de vivre, l’amour, la famille et l’amitié. Merci @balajitelefilmslimited @ektarkapoor de m’avoir fait Archana et merci à tous les acteurs et l’équipe. Merci Maa et Paa de m’avoir toujours soutenu. #pavitrarishta #12years #balajitelefilms #archana #ektakapoor #love #memories », a-t-elle ajouté.

Le producteur de l’émission, Ekta Kapoor, s’est également rendu sur Instagram pour se souvenir de « Pavitra Rishta ». Elle a écrit: « Pain love n angst fait de cette émission le lien le plus pur de tous les temps! #pavitrarishta u ressuscité ma carrière m’a donné des liens à vie! Merciuuuuuu. »

Commentant les publications d’Ekta et d’Ankita, les fans de Sushant Singh Rajput ont partagé à quel point l’acteur décédé le 14 juin dernier leur manquait.