Ankita Lokhande et Vicky Jain attendent leur premier bébé ; Rakhi Sawant confirme la nouvelle

L’actrice populaire Ankita Lokhande, qui a acquis beaucoup de renommée et de popularité pour sa performance dans Pavitra Rishta, est prête à embrasser bientôt la maternité. Oui, tu l’as bien lu! Ankita Lokhande et Vicky Jain, les célébrités les plus populaires de la télévision, attendent bientôt leur premier bébé. Au cours de l’interaction médiatique avec Rakhi Sawant, elle a été interrogée sur la grossesse d’Ankita. Rakhi a dit qu’il espérait qu’Ankita donnerait la bonne nouvelle un jour. Rakhi a même dit qu’elle se demandait pourquoi Ankita n’obtenait pas le bonheur qu’elle méritait. Rakhi a confirmé la nouvelle de la grossesse d’Ankita, mais aucune annonce officielle n’a été faite par le couple lui-même.

Récemment, Ankita et Vicky ont célébré leur anniversaire de 6 mois et ont apprécié leur journée spéciale avec style. Ankita a partagé une série de photos sur son Instagram et l’a sous-titrée en disant “Joyeux 6 mois à nous bébé, merci à la famille de l’avoir rendu si spécial. Je t’aime, un merci spécial à ma charmante bhabhi pour l’avoir rendu si mémorable. Tout le monde me manque déjà . Jaldi aana wapas. beaucoup d’amour tu manques à Riya Vivaan Chachi”.

Ankita et Vicky ont participé à l’émission de téléréalité Smart Jodi et en sont ressorties gagnantes. Les deux ont célébré leur victoire avec leur famille et leurs amis. La fête a duré plusieurs jours et l’actrice a offert à ses fans des photos et des vidéos.