Ankita Lokhande en colère contre Vicky Jain pour cette raison, les fans les comparent à Rubina Dilaik-Abhinav Shukla

Ankita Lokhande est en colère contre son mari Vicky Jain pour cette raison, les fans les comparent à Rubina Dilaik et Abhinav Shukla.

Ankita Lokhande et son mari Vicky Jain participent à l’émission de téléréalité populaire de Salman Khan, Bigg Boss 17. Le couple a fait une entrée romantique dans l’émission, cependant, maintenant, l’actrice a récemment été vue en colère contre son mari et le confrontant à propos de la même chose.

Dans la dernière version promotionnelle sur Instagram, on peut voir Ankita Lokhande se plaindre à son mari qu’il la fait se sentir seule dans la maison. On peut voir l’actrice la crier et exprimer ses sentiments sur la façon dont Vicky Jain lui a promis d’être ensemble dans la maison, mais maintenant il est avec tout le monde sauf elle. On peut voir Vicky gérer la situation calmement et lui présenter ses excuses.





Dans la promo, on peut entendre l’actrice dire : « Bahot casual le raha hai tu is rishte ko. Tune mujhe ghar se aate waqt kya bola tha, hum dono saath rahenge… Bigg Boss mein main kyun jarahi thi ? Parce que je soutiens ça. Mais simple pas nahi hai…mujhe duniya bless nahi kar sakti mujhe mera insaan kar sakta hai. Aur main blessé ho rahi hoon… Mujhe bahut akela se sent ho raha hai…Tu har jagah hai, Vicky. Bus simple saath nahi hai…Mujhe woh se sentir aa rahi hai…[You are taking this relationship very casually. Before coming on this show, you [Vicky Jain] avait dit que nous resterions ensemble. je [Anikta] J’ai décidé de participer à Bigg Boss parce que j’avais du soutien. Mais je n’en ai pas maintenant. Personne ne peut me faire de mal, sauf mon homme. Et je suis blessé. Je me sens seule. Tu es partout, Vicky, mais pas avec moi].

Les internautes ont comparé Ankita Lokhande et Vicky Jain à Rubina Dilaik et Abhinav Shukla. L’un des commentaires disait : « pareil au couple « pomme » ». Un autre a écrit : « Même drame que Rubina Abhinav, Priyankit, pouvons-nous avoir un scénario différent. » Un autre a écrit : « Version Rubina Abhinav ».

Outre Ankita Lokhande et Vicky Jain, un autre couple qui est entré dans la maison est Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. Il a également été demandé au couple de trouver un moyen d’être vu dans la maison dans le dernier épisode de Bigg Boss 17. Les deux ont été envoyés à un rendez-vous pour se vider l’esprit et trouver un moyen de revenir dans le jeu comme les autres candidats.

À propos de Bigg Boss 17

Salman Khan est de retour pour animer une autre saison de la populaire émission de téléréalité Bigg Boss. La maison est divisée en salles des catégories dil, dimag et dum et cette fois, Bigg Boss a ouvertement annoncé être partial dans le show. L’émission est diffusée en première sur Colors TV du lundi au vendredi à 22 heures et est également disponible sur JioCinema.