Ankita Lokhande écrit une note émotionnelle pour le défunt père, la sœur de Sushant Singh Rajput présente ses condoléances

Ankita Lokhande a traversé beaucoup de choses ces derniers jours. Elle a perdu son père, Shashikant Lokhande, le 12 août. Selon les médias, son père avait 68 ans et souffrait de nombreuses maladies liées à l’âge. Ankita avait précédemment informé les fans sur Instagram que son père était malade. On dit qu’il a été malade pendant près de deux mois. Ankita avait l’air navrée alors qu’elle portait la dépouille mortelle de son père sur ses épaules.

Vicky Jain a été vue en train de soutenir sa femme et sa famille pendant cette phase difficile de leur vie. Ankita a maintenant partagé une note émotionnelle sur Instagram où elle a parlé de son père. Elle a révélé comment il les avait tous rendus forts et elle lui a également promis qu’elle s’occuperait bien de sa mère.

Le message émotionnel d’Ankita pour son père

Ankita Lokhande a partagé une vidéo où elle a inclus toutes les belles photos de son père avec elles. Parallèlement, elle a écrit : « Bonjour papa, je ne peux pas te décrire avec des mots mais je veux dire que je n’ai jamais vu une personne aussi forte, énergique et adorable de ma vie… J’ai appris à mieux te connaître quand tu es parti nous .. tous ceux qui sont venus vous voir, ils ne faisaient que vous féliciter comme la façon dont vous leur envoyiez des messages de bonjour tous les jours, comment vous aviez l’habitude d’appeler les gens ou de les appeler par vidéo quand ils vous manquaient .. vous avez gardé chaque relation avec tout le monde est si vivant .. et maintenant je sais pourquoi je suis aussi comme ça c’est à cause de toi mon paa. Tu m’as donné la meilleure vie, les meilleurs souvenirs et une très bonne compréhension des relations .. tu m’as appris à ne jamais abandonner . U m’a appris à vivre une vie king size et tu m’as toujours donné mes ailes pour voler paa et je promets de ne jamais te laisser partir parce que tu fais partie de mon âme pour toujours et à jamais et je suis reconnaissant que tu m’ai donné cette opportunité d’être là pour toi et prends soin de toi de toutes les manières. etc etc mais maintenant il ne nous reste plus rien car tu nous a quitté .. »

« Merci de nous avoir rendus de plus en plus forts avant paa et oui tu as de la chance d’avoir une femme comme ma mère… elle t’a donné tout ce qu’elle avait… littéralement tout et je sais que tu l’aimais tellement paa et je promets u que nous prendrons tous soin d’elle plus qu’avant, je promets de lui donner tout le bonheur de cette vie .. Je promets que je la chouchouterai plus qu’avant comme tu le faisais paa .. Merci pour tout moment et merci d’avoir fait de moi qui je suis aujourd’hui .. Je t’aime paaaaa pour toujours et à jamais !! Les parents sont très importants car ils sont les seuls à ne jamais être remplacés, donc tous ceux qui ont la possibilité de prendre soin d’eux s’il vous plaît ne tu n’oses pas manquer ça .. une fois qu’ils sont partis, ils ne reviennent jamais .. alors donne-leur tout, bonheur, temps, soins, amour, compassion !!

C’est ce qu’ils veulent..Mon papa, l’homme le plus fort et le plus beau de ma vie pour toujours et à jamais, ton ange mintu », a-t-elle conclu.

Ankita a été vue pour la dernière fois à Smart Jodi avec son mari Vicky Jain. Les deux ont récemment renouvelé leurs vœux de mariage.