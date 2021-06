New Delhi: L’actrice de télévision Ankita Lokhande a récemment utilisé son Instagram pour écraser les faux rapports et les spéculations sur son entrée dans l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 15. Elle s’est directement adressée aux médias et à ses fans et leur a demandé de noter qu’elle ne participerait pas dans le spectacle et que les rapports sont essentiellement de nature sans fondement. Elle a également révélé que sur la base de ces rumeurs, elle avait reçu beaucoup de messages haineux et méchants.

Voici ce qu’elle a écrit : « J’ai remarqué que certaines sections des médias ont spéculé que je participerai à Bigg Boss cette année. J’aimerais qu’eux et tout le monde sachent et notent que je ne suis pas va faire partie de l’émission. Les rumeurs de ma participation sont sans fondement. Les gens ont été trop prompts à m’envoyer leur haine pour quelque chose dont je ne fais même pas partie. »

Découvrez son article:

Auparavant, des rapports circulaient affirmant qu’Ankita Lokhande et l’actrice de Bollywood Rhea Chakraborty pourraient participer à la nouvelle saison de Bigg Boss 15. Cependant, maintenant, Lokhande a confirmé que les rapports sont sans fondement. D’un autre côté, Rhea Chakraborty n’a fait aucune déclaration sur le sujet.

Ankita sort avec Vicky Jain, qui sont ensemble depuis plus de 3 ans maintenant. Ils ne manquent jamais une occasion de séduire leurs fans avec leurs adorables messages.

Avant Vicky, Ankita est sortie avec Sushant Singh Rajput pendant environ 5 à 6 ans avant de se séparer. Le duo a fait ses débuts à la télévision dans le rôle principal de « Pavitra Rishta » de Balaji Telefilms.

L’actrice a acquis une immense renommée grâce à son rôle dans l’émission télévisée » Pavitra Rishta » et a fait ses débuts à Bollywood avec le film » Manikarnika : The Queen Of Jhansi » en 2019.