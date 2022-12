Ankita Lokhande célèbre son premier anniversaire avec son mari Vicky Jain et partage une vidéo de mariage inédite

Vicky Jain et Ankita Lokhande se sont mariés en décembre de l’année précédente. Avant de se marier, ils sont sortis ensemble pendant trois ans. Le couple commémore actuellement un an de mariage. Ankita a posté une belle vidéo d’elle et de son mari Vicky riant, souriant et conversant tout en portant leur tenue de mariage.

L’année dernière, l’actrice avait posté d’innombrables photos des cérémonies et réceptions associées à son mariage.

Elle a reçu beaucoup d’éloges, mais on s’est aussi moquée d’elle pour avoir trop posté ses photos.

En réponse, elle a déclaré dans une interview avec Indianexpress.com : “Meri shaadi hai, main nahi dalungi toh kaun daalega (C’était mon mariage, qui publiera si je ne le fais pas ?)”

En parlant à Hindustan Times, Lokhande s’est ouverte sur son voyage après s’être mariée avec la belle Vicky Jain. “Je ne pense pas qu’il y ait un changement. À quel changement les gens s’attendent-ils ? Je ne sais pas, rien n’a changé pour moi.” L’actrice de Pavitra Rishta a ajouté : “Cela dépend aussi de la façon dont vous le voyez. Certaines personnes prennent cela très au sérieux. Ce n’est pas une responsabilité à assumer, c’est juste une question de bonheur. Nous sommes heureux et c’est tout ce qui compte.”

Pour les non-initiés, le 14 décembre, mardi, au Grand Hyatt de Mumbai, Ankita Lokhande a épousé sa partenaire de longue date Vicky Jain. Trois jours et six événements somptueux ont été consacrés aux célébrations du mariage du couple. Des rituels de Mehendi et de fiançailles ont eu lieu dimanche, des cérémonies Haldi et sangeet ont eu lieu lundi, et des festivités de mariage et de réception ont eu lieu mardi.

Dans le film de 2019 Manikarnika: la reine de Jhansi, Ankita Lokhande a fait ses débuts à Bollywood en tant que Jhalkari Bai, une combattante de libération intrépide et proche assistante de Rani Jhansi Bai. Vicky Jain est un homme d’affaires issu d’une riche famille industrielle.