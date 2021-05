Ankita Lokhande a très peur en recevant le premier vaccin COVID, une vidéo hilarante devient virale! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de télévision Ankita Lokhande, samedi 8 mai, a pris sa première dose de vaccin COVID et a également encouragé tous ses fans à se faire vacciner préventivement. Cependant, Ankita était extrêmement pétrifiée lors de son premier coup et a été vue en train de chanter le nom de Dieu tout au long du processus.

L’acteur de « Pavitra Rishta » a partagé la vidéo hilarante sur son pseudo Instagram et cela a laissé ses fans et ses amis divisés.

Elle a sous-titré la vidéo et a écrit: « J’ai eu la mienne, obtenez la vôtre dès que possible. #Vaccinée #fightagainstcorona. »

Réagissant à sa vidéo super mignonne, l’acteur de télévision Rashami Desai a laissé tomber des émojis rieurs sur son message.

Jusqu’à ce jour, de nombreuses célébrités, dont Salman Khan, Malaika Arora, Saif Ali Khan, Anupam Kher, Gurmeet Choudhary et Farhan Akhtar, entre autres, ont été vaccinées avec le vaccin COVID.

Ankita est devenue célèbre grâce à son émission de télévision populaire « Pavitra Rishta », qui mettait également en vedette son ex-petit ami et acteur décédé Sushant Singh Rajput. Elle a également travaillé dans des spectacles tels que «Ek Thhi Naayka» et «Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki» pour n’en nommer que quelques-uns.

Elle a fait ses débuts à Bollywood avec «Manikarnika: La reine de Jhansi» et a ensuite été vue dans un rôle de soutien dans «Baaghi 3».