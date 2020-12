L’une des histoires inspirantes du TCS World 10K Bengaluru 2020 est une femme enceinte de cinq mois qui termine la course en seulement 62 minutes. Rencontrez Ankita Gaur, une future maman, qui a terminé dimanche sa course TCS World 10K. Ankita, qui court régulièrement depuis neuf ans, a l’impression que l’activité est comme respirer, ce qui lui vient naturellement.

« C’est quelque chose que je fais depuis neuf ans, presque tous les jours. Vous savez, vous vous réveillez et sortez courir. Bien sûr, il y a des moments où vous êtes blessé ou malade, vous devez prendre un prendre du recul », a déclaré Ankita. « Sinon, je cours régulièrement depuis neuf ans, donc c’est quelque chose, qui est comme respirer pour moi. Cela me vient très naturellement », a déclaré Gaur.

« Apparemment, la course à pied est en fait très sûre. C’est un bon exercice à courir pendant la grossesse. De plus, si vous regardez l’American Council of Health, tout est recommandé que si vous êtes une coureuse, tout va bien. » Ingénieur de profession, Ankita dirige le TCS World 10K depuis 2013. Elle a également participé à plus de cinq à six marathons internationaux tels que Berlin (trois fois), Boston et New York.

«J’ai également beaucoup apprécié la course activée par l’application. C’était très convivial, une fois que vous avez démarré l’application, elle calcule le temps écoulé et vous le montre en conséquence. Comme comment cela se passe dans une vraie course», a-t-elle déclaré. Lorsqu’on lui a demandé comment elle s’était préparée pour l’événement de cette année, Ankita a déclaré: «Je fais régulièrement de la course facile pendant 5 à 8 km, très lentement. Je cours et marche tout en faisant des pauses parce que, de toute évidence, je suis enceinte de cinq mois, alors mon corps est très différent de ce qu’il était.

« Auparavant, j’ai remporté des médailles en TCS 10K, mais cette fois je n’ai pas pu car je devais faire des pauses et marcher. » Interrogée sur la réaction de son gynécologue à la décision de participer au TCS World 10K, elle a déclaré: «Mon médecin a dit que c’était absolument sain. En fait, elle m’a encouragé à aller de l’avant et à courir. Elle m’a conseillé de ne pas courir vite.

« Je n’ai aucune complication, alors j’ai reçu un signal vert pour aller de l’avant et faire ma course. Même mon physiothérapeute, qui m’accompagne depuis trois ans, m’a encouragé à faire une course lente parce que c’est vraiment sain. pour moi, et le bébé aussi « .

Elle a dit que sa mère n’en était pas sûre au départ. Interrogée sur la réaction de sa famille, Ankita a déclaré: «Au départ, ma mère n’était pas sûre de ça. Je dirais qu’elle m’a toujours encouragé à continuer de faire du sport. Alors, quand je lui ai dit que le médecin avait donné le signal vert, elle était tout à fait bien avec ça. » « Et, mon père est très favorable, il est fier de moi que je cours toujours, et il a été un sportif lui-même, alors il m’a encouragé. » De plus, mon mari a également été absolument favorable et a été avec moi tout le temps . Même quand nous sommes allés demander au médecin, il était avec moi. Par conséquent, je dirais que j’ai beaucoup de chance de cette manière. «