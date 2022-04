Ankit Tiwari partage une expérience « pathétique » dans un hôtel cinq étoiles à Delhi, dit « se sentir comme un otage »

Le chanteur de lecture de Bollywood, Ankit Tiwari, s’est rendu sur Twitter tôt le matin du jeudi 21 avril et a partagé une vidéo dans laquelle les clients de l’hôtel peuvent être vus se plaindre du comportement grossier et bouleversant du personnel d’un hôtel nommé Royal Plaza à Connaught. Lieu, Delhi.

« »HOTEL ROYAL PLAZA, NEW DELHI » Se sentir comme un otage en famille… Expérience pathétique. Hôtel 5 étoiles me na pani hai, commande de nourriture kiye 4 ghante ho chuke hain… Nourriture extérieure autorisée nahi hai donc pas de deuxième option… Kuch bolo aux videurs du personnel ki dhamki de raha hai », a écrit le chanteur qui a chanté des tubes comme Galliyan d’Ek Villain et Sunn Raha Hai d’Aashiqui 2.

Dans la vidéo, on peut entendre Ankit dire : « Bahut bekaar hai, meri épouse, meri bacchi bhookhi so rahi hai aur yahan pe abhi neeche aa gaye the nightsuit me ki khaana nahi hai, duty manager se baat kar rahe hain… aap dekho na koi hai hi nahi wahan pe, wahan koi hai hi nahi », alors qu’il pointait ses silhouettes vers le bureau vide du directeur de service de l’hôtel.

« HOTEL ROYAL PLAZA, NEW DELHI » Se sentir comme un otage en famille… Expérience pathétique.Hôtel 5 étoiles me na pani hai, commande de nourriture kiye 4 ghante ho chuke hain… Nourriture extérieure autorisée nahi hai donc pas de deuxième option… Kuch bolo aux videurs du personnel ki dhamki de raha hai. pic.twitter.com/ewsN0HaP1c – Ankit Tiwari (@officiellementAnkit) 21 avril 2022

Les internautes de la plateforme de micro-blogging sont venus à son secours. Un utilisateur de Twitter lui a répondu : « C’est horrible. Et il n’y a aucune raison pour que le personnel de l’hôtel soit irrespectueux. Vous et votre famille êtes des clients qui méritez que chaque membre du personnel soit à votre écoute. En plus de cela, vous êtes un célébrité. Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens ! Battez-vous pour obtenir un remboursement complet Ankit. » Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « Demandez l’annulation immédiate de la licence de l’hôtel. S’ils prennent de l’argent, ils devront rendre service. C’est incroyable que cela se produise uniquement dans la capitale. »

Pour les non-initiés, le chanteur a remporté le Filmfare Award de la meilleure lecture masculine Singh pour le morceau Galliyan présenté sur Sidharth Malhotra et Shraddha Kapoor dans Ek Villain.