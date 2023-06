Ankit Gupta réagit aux rumeurs de mariage avec Priyanka Chahar Choudhary ; dit, ‘Kya shaadi shaadi…’ [WATCH]

Ankit Gupta et Priyanka Chahar ChoudharyLa chimie de a été le sujet de conversation de la ville depuis l’époque d’Udaariyaan. Ils étaient le duo principal de la série et les fans ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de s’évanouir devant leur chimie. Hors écran également, Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont attiré beaucoup d’attention à cause du lien qu’ils partagent. Ils sont même entrés ensemble dans Bigg Boss 16 et les fans se sont enracinés de tout cœur pour leur PriyAnkit préféré. Hier soir, le duo a fait une apparition conjointe aux International Iconic Awards 2023 et une fois de plus, leurs fans ont jailli sur eux.

Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont fait une sacrée apparition lors de l’événement. L’actrice avait l’air époustouflante dans un sari bleu avec un chemisier à bretelles. Ankit avait l’air fringant dans un costume. Les fans ont pu voir des moments francs entre les deux lorsque Priyanka a tenu Ankit à porter son manteau. Maintenant, une vidéo a été diffusée sur Internet dans laquelle Priyanka et Ankit sont interrogés sur leur mariage que les fans attendent désespérément. Les fans de PriyAnkit veulent qu’ils se marient dès que possible. Interrogé sur les projets de mariage, Ankit Gupta a réagi en disant que « Main to humesha yahi bolta hu ki hum dono aapko aise ache nhi lagte? Kitne khush rehte hain. Kya shaadi shaadi? » Priyanka Chahar Choudhary a également réagi à la même chose et a déclaré qu’ils ne sont que de bons amis.

Découvrez la vidéo d’Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ci-dessous :

Pri:Hum don itne ache dost h..kya abi ruko abi time h..we r frnds Ankit : (avec un tâtonnement) yar hum dono ap logo ko ese ache nhi lagte ? Kitne khush h..Kya shadi shadi ?? Mec, ils ne peuvent pas mentir devant la caméra ??#PryAnkit #AnkitGupta #PriyankaChaharChoudhary pic.twitter.com/VBdbiCMWOn Ajooni || Kuch nahi hai aur ab || (@ PriyAnkitEra08) 9 juin 2023

Avant de faire leurs apparitions conjointes, Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary ont suivi les tendances sur les réseaux sociaux en partageant des vidéos et des photos de leur récent voyage. Ankit a également partagé une vidéo d’une séance photo.

Ankit Gupta est actuellement occupé par son émission télévisée Junooniyyat. Priyanka Chahar Choudhary, d’autre part, n’a pas encore annoncé son prochain grand projet après Bigg Boss 16. Le duo est apparu dans un clip ensemble après Bigg Boss, mais maintenant les fans veulent en savoir plus sur le prochain grand projet de PCC.