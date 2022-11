Ankit Gupta bouleverse Priyanka Choudhary après l’avoir narguée devant Archana Gautam

Les concurrents de Bigg Boss 16, Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary, qui ont travaillé ensemble à Udaariyaan, font souvent la une des journaux avec leur jolie chimie.

Cependant, dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut voir Priyanka et Ankit se disputer après que cette dernière se soit moquée de Priyanka quand elle lui a offert une tasse de café. Le comportement d’Ankit a bouleversé Priyanka parce qu’Archana Gautam et Soundarya Sharma étaient là. Visiblement blessée, Priyanka a rappelé à Ankit qu’elle l’avait toujours soutenu. Ankit, cependant, a insisté sur le fait qu’il ne lui avait jamais demandé de lui apporter une tasse de café. Cela a conduit à une prise de bec entre les deux.





Bigg Boss, quant à lui, a annoncé une nouvelle tâche dans laquelle tous les colocataires doivent aller chercher des rations dans un marché imaginaire installé dans le salon, voyageant dans un camion de fortune. Le capitaine de maison Shiv Thakare est celui qui s’occupe de la tâche et surveille les autres colocataires. Il leur donne le signal de venir au marché et de prendre tous les produits d’épicerie qu’ils peuvent jusqu’à ce qu’il leur fasse un coup de klaxon pour qu’ils s’arrêtent. La ration laissée après que tous les colocataires aient récupéré leurs courses est offerte à Shiv.

Au milieu de cette tâche, une bagarre a eu lieu entre Archana et Soundarya, mais elle s’est dissipée rapidement car les deux ont réalisé leurs erreurs et ont continué à être de bons amis.

Pendant ce temps, Tina Datta et Nimrit Kaur Ahluwalia, qui partagent un lien amical dans la série, se sont disputées alors que Tina lui a demandé à plusieurs reprises de la soutenir dans la tâche de capitaine. Tout a commencé lorsque Tina, Shalin Bhanot, Nimrit et Sajid Khan étaient assis ensemble dans le jardin. Tina a dit que cette fois, elle voulait devenir capitaine et qu’elle avait besoin du soutien de tout le monde. Nimrit a dit qu’ils la soutiendraient tous. Tina demande un engagement. Nimrit a déclaré qu’elle ne pouvait pas toujours justifier sa réponse et a ajouté qu’elle soutiendrait certainement. Après cela, une dispute a lieu entre eux. Nimrit quitte la pièce en disant que c’est irritant.

Tina et Nimrit partagent une bonne complicité dans la maison et après cette première dispute, il faut voir comment leur relation va prendre une tournure dans les jours à venir. (avec les contributions de l’IANS)