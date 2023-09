AnkerMake M5C Review : Imprimante 3D à petit budget avec un piège

7.5 AnkerMake M5C Comme Excellent logiciel

Cela fait moins d’un an qu’AnkerMake a surpris le monde avec son impressionnante imprimante 3D M5, la première qu’elle ait jamais réalisée. Les choses ont bien changé depuis. Plusieurs entreprises proposent désormais des imprimantes incroyablement rapides à des prix par ailleurs raisonnables, et AnkerMake a travaillé dur pour améliorer continuellement cette machine tout en abaissant son prix de 800 $ d’origine à 560 $ beaucoup plus compétitif. Plutôt que de continuer à baisser ce prix, un nouvel AnkerMake est disponible. Le nouveau MC5 supprime quelques fonctionnalités de l’original pour réduire les coûts, permettant à cette version d’être vendue pour 399 $ (399 £ ou environ 780 AU $).

Le monde est rempli de produits qui deviennent beaucoup moins performants ou utiles lorsque les fonctionnalités sont supprimées pour une version économique. Le M5C s’est révélé être l’exception qui confirme la règle, en grande partie grâce à une expérience logicielle supérieure.

Russell Holly

AnkerMake M5C : modifications matérielles mineures mais importantes

À moins que vous ne soyez raisonnablement familier avec les imprimantes 3D, il y a de fortes chances que si vous voyiez côte à côte une AnkerMake M5 et une AnkerMake M5C, vous remarqueriez à peine qu’il ne s’agissait pas de la même machine. AnkerMake a conservé le même design de base avec la même palette de couleurs, et les deux machines se déplacent de manière identique lors de l’impression.

En vérité, cependant, le M5C a été considérablement réduit par rapport à ce qui existe sur le M5. L’écran tactile a disparu, il n’y a pas de caméra pour vous montrer de loin à quoi ressemble votre impression en cours et la plaque de construction est plus petite. Je m’attendais à remarquer ces différences beaucoup plus que moi. En fait, je me suis retrouvé à apprécier un peu plus ce que le M5C fait mieux que le M5.

Une impression « bateau fantôme » réalisée avec du filament de bois.

J’ai installé ce M5C à côté du M5, et la première chose que j’ai remarquée, c’est à quel point la nouvelle machine était plus silencieuse en comparaison. L’AnkerMake M5 fait fonctionner ses ventilateurs à partir du moment où vous l’allumez jusqu’à ce que vous l’éteigniez, mais le M5C est beaucoup plus intelligent dans l’utilisation de ses ventilateurs lors de la création et la différence est immédiatement perceptible. La plaque de construction est également livrée avec un jeu de bouchons verts. Cela signifie que vous pouvez remettre le métal flexible sur la base chauffée d’une seule main – au lieu de l’aligner minutieusement et d’espérer le meilleur, ce que tant d’autres dans cette catégorie vous obligent à faire. Ce M5C a également opté pour un hotend entièrement métallique, ce qui signifie qu’il peut atteindre des températures plus élevées que le M5 pour permettre à bien plus que du PLA de passer à travers l’extrudeuse.

Il n’y a que deux points d’interaction physique sur cette imprimante : l’interrupteur d’alimentation et un gros bouton lecture-pause convivial à l’avant. C’est exactement là où se trouve normalement l’écran du M5, et il remplit un objectif similaire. Si vous devez soudainement remplacer le filament ou si quelque chose tombe en panne de manière catastrophique, vous n’avez pas besoin de faire défiler les menus ou d’atteindre un ordinateur équipé du logiciel AnkerMake. Par ailleurs, si vous avez utilisé le logiciel AnkerMake pour découper un fichier avant de l’envoyer à votre imprimante, vous pouvez utiliser ce bouton pour démarrer une nouvelle impression en utilisant le fichier précédemment chargé.

Le bouton lecture-pause serait beaucoup plus utile si le logiciel AnkerMake vous permettait de mettre plusieurs éléments dans le logiciel et de les imprimer un par un au lieu de tous en même temps. Ce serait également bien si le bouton fonctionnait avec n’importe quel fichier que vous envoyez à l’imprimante. Mais même dans son état actuel, il est utile de l’avoir sur l’imprimante elle-même.

Le M5 d’AnkerMake a obtenu les meilleures notes l’année dernière car il réalise de belles impressions pour un effort relativement faible. Il ne devrait donc pas être une énorme surprise d’apprendre que le M5C offre une expérience similaire, mais pas tout à fait de la même qualité. Le test d’imprimante 3D de CNET est spécialement conçu pour montrer les défauts les plus courants de n’importe quelle imprimante, et dans ce test, il y a des points clairs où le M5C a eu du mal. Entre les tours inégales, les fils et la fonte dans les surplombs, il était immédiatement clair que cette imprimante n’en faisait pas assez pour refroidir le filament pendant l’impression.

Comme pour toutes les imprimantes 3D, ces problèmes peuvent être résolus avec quelques ajustements de paramètres. Mais il convient de noter que le M5C n’égale pas le M5 en termes de qualité.

En fin de compte, la qualité constante d’AnkerMake est l’une des principales raisons pour lesquelles je n’ai pas l’impression que le retrait de la caméra soit vraiment si important. J’utilise le M5 depuis assez longtemps pour savoir que lorsque j’envoie un fichier à imprimer, les chances que cette impression échoue sont statistiquement insignifiantes. Le M5C répond à cette attente sans problème. C’est une petite imprimante géniale et fiable que je peux configurer et oublier.

AnkerMake M5C : déplacer le logiciel sur votre ordinateur portable et votre téléphone

Russell Holly/CNET

Si vous êtes nouveau dans le monde de l’impression 3D, vous ne pouvez vraiment pas faire mieux que l’expérience de l’application AnkerMake pour le moment. Le mode facile inclus permet à quiconque de récupérer un fichier sur Internet et de le faire apparaître devant lui en quelques heures avec très peu d’instructions. Il existe actuellement de nombreuses applications d’imprimante 3D, et peu d’entre elles sont conçues pour les utilisateurs novices sans supprimer les paramètres recherchés par les experts. Avoir une application qui fonctionne pour toutes les compétences fait une différence significative.

À plusieurs reprises, je me suis retrouvé à commencer ma journée en allumant l’imprimante et en quittant immédiatement la pièce. Depuis ma cuisine, j’ai envoyé l’instruction de mettre automatiquement le lit à niveau, ce qui prend environ 10 minutes. Pendant que je prépare le petit-déjeuner, je peux envoyer la commande pour rétracter le filament actuel dans l’imprimante, donc au moment où je serai de retour dans la pièce, il sera prêt pour moi de charger le filament que je souhaite utiliser aujourd’hui. Je peux ensuite me rendre à mon bureau, envoyer le fichier que je souhaite imprimer via Wi-Fi et être sûr que lorsque je descendrai pour déjeuner, ce fichier sera entièrement imprimé. Savoir que l’imprimante est toujours bonne est une grande partie de cette expérience, mais c’est vraiment le logiciel qui me permet d’éviter de survoler constamment la machine.

L’application AnkerMake a toujours bien fonctionné à la fois sur un ordinateur portable et sur un téléphone, d’autant plus que vous pouvez les utiliser de manière interchangeable selon l’endroit où vous vous trouvez, ce qui est quelque peu unique à l’heure actuelle. La suppression de l’écran du M5C rend cela encore plus important car désormais votre ordinateur portable ou votre téléphone est le seul écran permettant de contrôler cette machine. La bonne nouvelle est que les applications offrent une bien meilleure expérience globale que les écrans monochromes ou trop simples que l’on trouve sur la plupart des autres imprimantes 3D économiques. Je mettrais AnkerMake au défi d’aller encore plus loin et d’ajouter des widgets de bureau ou mobiles, même si tout ce qu’il affiche est le compte à rebours jusqu’à la fin de l’impression pour compléter l’expérience.

Aussi formidable que soit l’expérience sans fil et multiplateforme, l’application AnkerMake doit continuer à croître et à s’améliorer. Dans une mise à jour récente, cette application a commencé à mettre en garde contre l’utilisation d’applications de découpage en dehors de l’expérience AnkerMake avec des allégations de problèmes de qualité ou de performances. Au lieu d’essayer de dissuader les gens de quitter la plateforme, j’encouragerais les gens d’AnkerMake à identifier les raisons pour lesquelles les gens le font et à y remédier.

Je lance régulièrement Cura ou PursaSlicer pour créer des fichiers pour les M5 et M5C, en grande partie parce que je dois utiliser des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans AnkerMake. Si je souhaite réaliser des supports organiques ou arborescents, ou si je souhaite imprimer plusieurs éléments un à la fois, je dois aller ailleurs. Aucun avertissement de qualité ne va arrêter cela pour l’instant.

Devriez-vous acheter l’AnkerMake M5C ? Probablement

Si vous recherchez une imprimante 3D toujours de bonne qualité pour moins de 400 $, l’AnkerMake M5C serait probablement ma première recommandation. La qualité d’impression prête à l’emploi n’est pas aussi bonne que celle de l’Anycubic Kobra 2, moins chère, mais cela peut facilement être résolu dans les paramètres. Ce qui ne peut pas être résolu dans les paramètres des autres imprimantes, c’est une expérience logicielle de haute qualité qui reçoit régulièrement des mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder de manière interchangeable entre les plates-formes. Et tant que l’équipe AnkerMake continuera à offrir cette expérience formidable, elle continuera à constituer un avantage significatif sur nombre de ses concurrents.