Anker Soundcore Motion X600 Review : L’excellence sonore pour moins cher

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellent son

Bruyant et sourd quand tu veux que ce soit

Protection contre les intempéries IPX7 avec construction métallique robuste

Prend en charge le codec Hi-Res LDAC (sur Android) Les inconvénients Ne prend pas en charge le codec AAC

Un peu encombrant pour sa taille Notre avis Compte tenu de ses rendus haute fidélité, le Soundcore Motion X600 bruyant, bruyant, robuste et parfaitement résistant aux intempéries (IPX7) est plus que raisonnable. Certains concurrents facturent beaucoup plus pour cette classe de performances.

Prix ​​lors de l’examen

199,99 $

199,99 $ 199,99 $

Le Soundcore Motion X600 est le haut-parleur Bluetooth le plus performant que j’ai reçu d’Anker Innovations, il est juste là-haut avec le Marshall Middleton pour le prix convoité « Best Sonics in Bluetooth ».

OK, ce prix est largement décerné dans ma tête. Mais vous avez compris : cette enceinte a un son excellent. Et plus important encore dans cette économie, il semble excellent pour 100 $/100 £ de moins que son rival !

Vous pouvez l’obtenir pour seulement 199 $ / 199 £ auprès d’Amazon US, Newegg, Amazon UK et de la boutique officielle.

Le Soundcore Motion X600 a un son excellent. C’est facilement l’un des haut-parleurs Bluetooth mono-cabinet les plus performants que j’ai entendus.

Conception et spécifications

Anker n’est pas Apple, mais les gens de sa division Soundcore ont leur propre esthétique de conception ; celui que je suis devenu plutôt friand. Dans le cas du Motion X600. Je suis particulièrement séduit par les quantités abondantes de métal véritable utilisées dans la fabrication de son boîtier.

Commandes tactiles sur le M option X600. Jon L. Jacobi

Il y a beaucoup de métal dans le rectangle arrondi qui entoure l’appareil, ainsi que dans la poignée très solide fixée en permanence. Ce matériau rend l’appareil un peu plus lourd que certains, mais vous ne serez jamais sans moyen facile de le transporter. J’aime aussi son apparence.

Le Motion X600 est disponible en trois couleurs attrayantes teintées de métal : gris polaire, bleu lunaire et vert aurore. Notre unité de test était grise, mais j’opterais pour le bleu si j’avais le choix.

Le haut et le bas du Motion X600 sont fabriqués à partir d’un matériau en plastique dur/caoutchouc, mais ces éléments n’affectent pas l’extrême robustesse globale. Le haut-parleur mesure un peu plus de 12 pouces de large, un cheveu de plus de 3 pouces de profondeur et environ 7 pouces de hauteur. Si vous cherchez de la délicatesse, ce n’est pas ça, mais la poignée robuste facilite le transport de l’unité d’environ 2 livres.

En ce qui concerne le fonctionnement interne, il y a cinq haut-parleurs pilotés par un amplificateur à cinq canaux de 50 watts. Quatre des haut-parleurs sont orientés vers l’avant et un est situé dans le panneau supérieur incliné pour tirer vers le haut et aider à l’audio spatial.

Les commandes du haut-parleur se trouvent également sur le dessus incliné vers l’avant de l’appareil : alimentation, paire/état Bluetooth, son spatial, activation/désactivation des basses et les boutons de transport (augmentation du volume/piste suivante, lecture/pause et diminution du volume Un micro est intégré pour faciliter les appels téléphoniques, qui sont gérés par les commandes de transport multifonctions.

Si vous pensez que le Soundcore Motion X600 pourrait plonger dans la piscine, assurez-vous de couvrir ses ports USB-C et auxiliaires de 3,5 mm avec la prise captive.

Le Motion X600 porte un indice de protection contre les intempéries IPX7, ce qui signifie qu’il est suffisamment protégé pour résister à une immersion jusqu’à 1 mètre de mètre pendant 30 minutes, mais uniquement si la prise caoutchoutée captive couvrant l’entrée auxiliaire de 3,5 mm et le port de charge USB-C sur le l’arrière de l’enceinte est bien en place. Mais c’est un très bon orateur – retenez votre Harry Potter intérieur et renoncez aux aventures de Gillyweed.

Comme avec la plupart des haut-parleurs de nos jours, une application offre un contrôle plus approfondi (illustré dans les captures d’écran ci-dessous). Anker aimerait vraiment que vous vous inscriviez avec eux, mais vous n’êtes pas obligé de le faire. La meilleure raison d’utiliser l’application est de régler les paramètres d’égalisation du haut-parleur. Et contrairement à certains haut-parleurs moins chers, la réponse en fréquence est suffisamment large pour que toutes les bandes aient un effet significatif. Je l’ai à peu près laissé en stock, mais je l’ai fait.

Application Soundcore Motion X600 Jon L. Jacobi

Qualité sonore et autonomie de la batterie

Le Motion X600 a un son excellent ; en fait, c’est facilement l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth à une seule armoire que j’ai entendus. C’est certainement à égalité avec le Marshall Middleton susmentionné. Cette caractéristique est d’autant plus impressionnante compte tenu de sa cote IPX7. Il n’est tout simplement pas facile de faire en sorte qu’une enceinte enveloppée de matériaux imperméables sonne bien.

Si vous recherchez des basses, vous allez adorer le Motion X600 : il bat gros pour sa taille. Il a également rendu plus que adéquatement les sous-basses de ma minuscule collection de hip hop et d’autres genres modernes qui font grincer des dents. Il n’est pas assez grand pour fonctionner comme un haut-parleur de fête complet – jetez un œil à l’énorme Soundboks Go ou au nouveau SRS-XV800 de Sony si vous recherchez également un spectacle de lumière divertissant. Mais pour les petites affaires sociales de cinq personnes environ, vous serez satisfait du Motion X600.

Je suis généralement plus clair et serré (avec des basses, bien sûr), et c’est le Motion X600 à un T. Toto’s « Africa » ​​a été rendu sur une scène sonore bien spacieuse (avec l’audio spatial engagé), et le haut-parleur est excellent la définition moyenne rendait particulièrement facile de discerner les instruments de percussion en arrière-plan.

Il y a beaucoup d’éclat dans le haut de la gamme de fréquences), et comme vous pouvez le deviner, 50 watts de puissance d’amplification signifie qu’il peut devenir assez fort.

Notez que si vous jouez au Motion X600 à n’importe quel volume, vous n’obtiendrez pas les 12 heures indiquées comme durée d’exécution maximale. Les estimations de la durée de vie de la batterie pour à peu près n’importe quel haut-parleur alimenté par batterie supposent un volume d’écoute facile, et les spécifications pour celui-ci sont de 12 heures à 50% de volume. J’ai eu environ 8 heures à un volume raisonnable avec environ une heure de test plus fort. Je suis d’accord avec ça.

Faut-il acheter la Soundcore Motion X600 ?

La division Soundcore d’Anker a l’habitude de fournir un son supérieur pour moins de moola, et la marque m’a conquis. Le Soundcore Motion X600 a un son clair et bien défini avec suffisamment de basses même pour les purs et durs. Je l’aime beaucoup, et je suis sûr que vous l’aimerez aussi.