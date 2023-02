Anker rappelle la banque d’alimentation 535 en cas de risque d’incendie

Anker a récemment rappelé certains de ses 535 produits Power Bank, citant une éventuelle surchauffe et un risque d’incendie comme un danger pour la sécurité, selon un avis sur le site internet de l’entreprise.

Le fabricant d’électronique basé en Chine a déclaré sur son site Web qu’il avait découvert une “condition de fabrication” qui avait un impact sur un petit nombre de ses 535 Power Banks – en particulier les modèles PowerCore 20K A1366 – et a émis un rappel volontaire le 18 janvier. La banque est un chargeur de portable généralement utilisé pour des appareils tels que ordinateurs portablestablettes et smartphones pendant le voyage.

Office britannique pour la sécurité et les normes des produits a publié un avis de rappel le 1er février à propos des banques d’alimentation Anker 535, indiquant que certaines des cellules de batterie des produits peuvent avoir été endommagées pendant le processus de production, ce qui pourrait entraîner un banque de puissance surchauffer.

Aux États-Unis, une banque d’alimentation Anker 535 a récemment été cité comme “la cause la plus probable” d’un incendie de maison dans le Marylandcar “il n’y avait pas d’autres appareils électriques ou quoi que ce soit d’autre dans la valise” où le feu semblait s’être déclaré qui aurait provoqué l’incendie, a déclaré un chef des pompiers locaux.

Le site Web d’Anker indique qu’il travaille en étroite collaboration avec les agences gouvernementales locales pour “assurer un processus de rappel complet et sûr”.

Si vous avez acheté un Anker 535 Power Bank, vous pouvez déterminer si le vôtre a pu être affecté en vérifiant le bas à l’arrière de la batterie et en vérifiant la marque et le modèle. S’il indique “535 Power Bank (PowerCore 20K) Model: A1366”, vous devez cesser d’utiliser l’appareil et le renvoyer à Anker.

Voici comment vous débarrasser en toute sécurité de 535 Power Bank et demander un remboursement à Anker. L’entreprise dit :

Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil. Rangez le 535 Power Bank dans un endroit sûr. Ne jetez pas la batterie à la poubelle ou dans le bac de recyclage. Jetez votre appareil uniquement dans un établissement qui accepte les piles au lithium. Remplir ce formulaire de rappel et demandez le remboursement de votre 535 Power Bank.

Vous pouvez contacter la société par e-mail à support@anker.com ou au 800-988-7973 aux États-Unis.

Dans une déclaration à CNET, Anker a déclaré avoir “arrêté toutes les ventes du produit concerné et commencé le processus d’information des clients et de communication avec nos canaux de vente au détail”, ainsi que le dépôt d’un avis auprès de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis et la coopération avec l’effort de rappel.