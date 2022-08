Anker Nebula Cosmos Laser 4K Projector Review : Maîtrisez les lasers 4K

Permettez-moi de dire ceci d’emblée : l’Anker Nebula Cosmos Laser 4K est un produit étrange. Pas nécessairement dans le mauvais sens, c’est juste… différent. Ce projecteur essaie de trouver – ou peut-être de forger – un créneau particulier, et je ne suis pas tout à fait sûr qu’il puisse y parvenir. Avec sa poignée et sa taille compacte, il est facilement transportable, comme les autres projecteurs portablesmais à son prix catalogue de 2 200 $, c’est vraiment cher pour quelque chose que vous transporterez comme un haut-parleur Bluetooth pas cher.

Comme Brillant

Compact

Android TV intégré N’aime pas Chere

Pas de zoom

Quelques ajustements d’image

Le laser Anker Nebula Cosmos 4K fait bien un certain nombre de choses. Il est exceptionnellement lumineux avec une qualité d’image décente, il a le streaming intégré et ses haut-parleurs jouent assez fort pour leur taille.

Mais au final, cela coûte tout simplement trop cher pour ce que vous obtenez. De nombreux projecteurs moins chers, tels que le propre Nebula Mars 2 Pro d’Anker, sont tout aussi compacts, sinon aussi lumineux ou à haute résolution. En fait, comme le laser Nebula 4K n’a pas de batterie et doit être branché, il est moins polyvalent que de nombreux autres projecteurs compacts. Pendant ce temps, son manque de zoom, ses performances globales moyennes et ses ajustements d’image limités le placent en retard sur une configuration plus traditionnelle. Projecteurs 4K. Ce n’est pas toute l’histoire, cependant.



Cosmos en chiffres

Résolution : 3 840 x 2 160 pixels

Compatible HDR : Oui

Compatible 4K : Oui

Compatible 3D : Non

Spécification de lumens : 2 400

Zoom : Non

Décalage de l’objectif : Non

Durée de vie du laser : 25 000 heures

Le Cosmos Laser 4K est, vous serez surpris d’apprendre, un projecteur laser 4K. Il est évalué à 2 400 lumens. Je l’ai mesuré à 1 607, ce qui est très bien. En fait, la luminosité et la source de lumière laser effectivement éternelle signifient que le Cosmos Laser 4K sera plus lumineux plus longtemps que les projecteurs à lampe, sans avoir à payer pour de nouvelles lampes toutes les quelques années.

Cependant, il n’y a pas de zoom ou de décalage d’objectif, donc placer le Cosmos Laser 4K est plus délicat que les projecteurs 4K traditionnels. Si vous avez déjà un écran, il n’y a qu’un seul endroit où placer le projecteur. Un pouce plus près, et vous ne remplissez pas l’écran. Un pouce trop loin, et l’image déborde sur les bords. L’absence de décalage de l’objectif n’est pas surprenante ; la plupart des projecteurs de cette gamme de prix ne l’ont pas. Cependant, il n’y a qu’un modeste lancer vers le haut, donc si vous prévoyez de le mettre sur une table basse, j’espère que votre écran est assez bas.

L’autofocus fonctionne rapidement, ce qui est bien. Comme la plupart des projecteurs portables, il existe également une distorsion trapézoïdale automatique, qui tu devrais toujours éteindre.

Geoffrey Morrison/Crumpe



Ensuite, il y a la poignée massive, la caractéristique de conception la plus évidente du Cosmos Laser 4K. Je suppose que cela rend le projecteur plus “portable”. Cependant, au même poids que la plupart des autres projecteurs de cette gamme de prix (10,7 livres), vous aurez besoin d’un très gros sac à dos pour le transporter.

Comme je l’ai dit, il n’y a pas de batterie. Où que vous l’utilisiez, vous aurez besoin d’énergie, comme tout autre projecteur “traditionnel”.

Sur le plan sonore, il y a une marque partout où il a été réglé par Harman Kardon. J’ai un certain âge et une certaine profession pour que ces mots signifient encore quelque chose. Au volume maximum, il joue assez fort, mais certainement pas quelque chose qui remplirait une arrière-cour. Si vous êtes au niveau des oreilles et en ligne avec les haut-parleurs, cela peut être assez perçant. Il a plus de basses que ce à quoi vous vous attendiez, et étant donné qu’aucun projecteur ne sonne « bien », dans l’ensemble, ce n’est pas un gros problème.

Une belle collection de connexions

Geoffrey Morrison/Crumpe



HDMI entrées : 1

entrées : 1 Port USB : 1

Sortie audio : Bluetooth

Internet : 2,4 GHz/5 GHz

Télécommande : non rétroéclairée, également une application (Android/iOS)

D’une part, il y a très peu de connexions physiques : juste un HDMI et un USB. Honnêtement, cependant, vous n’avez pas besoin de plus que cela avec les projecteurs. Même si vous deviez utiliser le Cosmos Laser 4K dans un rôle traditionnel dans un home cinéma, vous n’utilisez qu’un seul câble HDMI vers le projecteur, idéalement en utilisant un récepteur ou une barre de son comme commutateur HDMI.

J’apprécie qu’Android TV soit intégré. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une interface aussi fluide que, disons, Roku, cela fonctionne assez bien. Vous obtenez tous les principaux services de diffusion en continu, comme Disney Plus, HBO Max, etc. Il y a quelques bizarreries, comme pas de 4K avec Vudu, mais c’est un coup mineur.

Dans une utilisation quotidienne, Android TV se comporte comme une couche placée au-dessus de l’interface utilisateur de base du projecteur. Fondamentalement, tout ce que je devais faire avec le projecteur nécessitait plusieurs étapes, parfois peu intuitives. Certains paramètres connexes se trouvent dans des menus entièrement séparés. Si tout ce que vous voulez faire est d’allumer et de vous déconnecter de Netflix, c’est assez simple. Si vous souhaitez modifier la luminosité ou régler certains paramètres d’image pour que l’image soit meilleure, tout cela prend beaucoup plus d’étapes que l’accès à un seul bouton dont disposent les autres projecteurs.

Geoffrey Morrison/Crumpe



Non pas qu’il y ait beaucoup de paramètres d’image. Il y a beaucoup moins de réglages ici que sur les autres projecteurs, un problème que nous avons mentionné dans d’autres critiques de projecteurs Anker.

La télécommande est également un peu gênante. Lors de la configuration initiale, vous devez programmer les boutons qui contrôlent le volume, accèdent à l’entrée HDMI, etc. Pire encore, si le projecteur décide “d’oublier” ces sélections, ce qu’il a fait à mi-parcours pour moi, vous êtes coincé avec le volume réglé sur ce qu’il était avant que la télécommande ne soit oubliée. En même temps, j’ai essayé de reconnecter l’application et cela ne se connectait pas non plus. Je l’ai finalement fait fonctionner à nouveau, et plusieurs mises à jour du micrologiciel ont été publiées pour résoudre ce problème, alors j’espère qu’Anker l’aura résolu au moment où vous lirez ceci.

Comparaisons de qualité d’image

Geoffrey Morrison/Crumpe



Pour mes comparaisons j’ai choisi le Projecteur laser Optoma UHZ50 4K, aussi old-school qu’un projecteur laser 4K puisse l’être. C’est 500 $ plus cher, donc à peu près au même prix approximatif, mais il a un zoom, un décalage d’objectif et beaucoup plus de réglages d’image que l’Anker. J’ai connecté les deux projecteurs à un amplificateur de distribution Monoprice 1×4 et les ai visualisés côte à côte sur un écran de 102 pouces à gain 1,0.

En regardant les spécifications, ces projecteurs devraient être extrêmement similaires, et sur mon écran, ils l’étaient aussi, du moins à première vue. Le rendement lumineux est fondamentalement le même, avec un léger clin d’œil à l’Anker.

L’Optoma avait un net avantage dans Rapport de contraste cependant, son image avait plus de profondeur et semblait moins délavée que celle d’Anker. J’ai mesuré un rapport de contraste de 652:1 sur l’Anker, ce qui n’est certes pas mal par rapport à cette catégorie de projecteurs, mais l’Optoma mesurait 1 007:1 et était visiblement supérieur.

La différence la plus notable, cependant, est la couleur. Premièrement, l’Anker a une légère teinte verdâtre, qui était perceptible côte à côte contre l’Optoma, mais isolément ne serait pas un gros problème. Au-delà de cela, cependant, l’Optoma a l’air beaucoup plus naturel. Les verts regardent un peu aussi vert sur l’Anker. Les tons de peau caucasiens, par exemple, semblent un peu plus artificiels, avec une légère pâleur par rapport à l’Optoma. Les tons intermédiaires sont également un peu décalés. Une veste de couleur saumon sur l’Optoma avait l’air beige via l’Anker.

Geoffrey Morrison/Crumpe



Je n’avais pas le frère moins cher de l’UHZ50, l’UHD35, sous la main pour comparaison. Ce projecteur a essentiellement la même taille que l’UHZ50, mais coûte 1 350 $. Il n’est que légèrement plus faible que le Cosmos Laser 4K (1 567 contre 1 607 lumens), ce qui ne sera pas perceptible. Le rapport de contraste est effectivement le même, 649 contre 652:1. Pas de streaming sur l’UHD35, mais il a un peu de zoom. Vous devrez remplacer la lampe toutes les quelques années, mais ces lampes coûtent environ 100 $. Donc, même si vous regardez pendant quatre heures par nuit, chaque nuit, au réglage de lampe le plus élevé, c’est plus de 22 années avant de couvrir la différence de prix. Autrement dit, pour beaucoup moins d’argent, vous obtiendrez une image similaire, un placement permanent plus flexible ou à peu près la même portabilité – moins la grosse poignée, bien sûr.

Dans l’ensemble, l’Anker n’a pas l’air mal du tout. Mais avec un prix aussi élevé, “pas mal” n’est pas un argument de vente.

Geoffrey Morrison/Crumpe



Un cosmos de possibilités

La meilleure façon de penser au Cosmos Laser 4K est qu’il s’agit d’un projecteur portable sur les stéroïdes plus qu’un projecteur domestique avec une grande poignée. Cela n’excuse pas ses fonctionnalités et ses performances manquantes autant que cela en explique certaines. Pour 2 200 $, cependant, je ne pense pas qu’il soit déraisonnable d’attendre plus des deux.

Au final, je ne comprends pas trop à qui est destiné ce projecteur. Pour moi, un projecteur coûteux nécessite un environnement de cinéma maison, avec des haut-parleurs et un véritable écran. Si vous voulez quelque chose de temporaire et très portable, deux mille est un parcelle d’argent à trimballer, gros manche ou pas. Bien sûr, le Cosmos Laser 4K est beaucoup plus lumineux que votre projecteur portable typique, mais vraiment, est-ce que l’Optoma UHZ50, que vous pourriez transporter d’une main à la rigueur, est beaucoup moins “portable” ?

Si la portabilité est ce que vous recherchez, je vous suggère d’opter pour quelque chose de plus petit, moins cher et alimenté par batterie. Si vous le laissez tomber ou s’il est renversé par des ratons laveurs en fête, c’est moins une perte. Le propre Mars II Pro d’Anker est beaucoup plus faible et a beaucoup moins de résolution, mais il fonctionne très bien dans ce rôle. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir un écran aussi grand pour vos soirées cinéma en plein air, mais vous n’auriez pas besoin de faire fonctionner une rallonge.

Si vous êtes dans la gamme de prix du Cosmos Laser 4K, je pense que la plus grande capacité de réglage, la flexibilité et la qualité d’image de l’Optoma UHZ50 ou UHZ35 sont un meilleur choix.