Anker lance les nouveaux écouteurs Soundcore Liberty 4 avec moniteur de fréquence cardiaque

Anker ne fabrique pas exactement des écouteurs haut de gamme, mais ses (170 $) les écouteurs sont positionnés pour être de vrais écouteurs sans fil haut de gamme qui ne coûtent pas autant que les autres écouteurs haut de gamme. Maintenant, Anker s’éloigne de la conception plus volumineuse de ces bourgeons et lance le nouveau Liberty 4 avec une conception de tuyau de type AirPods et un capteur de fréquence cardiaque intégré. Ils devraient être expédiés en octobre en noir ou blanc pour 150 $ et disposent d’un ensemble de fonctionnalités solides, y compris un mode audio spatial avec suivi de la tête, un couplage Bluetooth multipoint, jusqu’à 9 heures d’autonomie, une charge sans fil et une prise en charge de l’audio LDAC de Sony. codec qui peut offrir des améliorations sonores si vous avez la bonne configuration.

J’ai joué avec une première unité d’examen des bourgeons Soundcore Liberty 4 pendant quelques jours et j’ai été généralement impressionné, même si je n’ai pas pu faire fonctionner le streaming LDAC sur quelques smartphones Android qui prennent en charge LDAC donc je peux Je ne dis pas que j’ai eu l’expérience d’écoute optimale. De plus, l’application Soundcore que j’utilisais était en version bêta.

Bien que leur son ne soit pas tout à fait au niveau des bourgeons haut de gamme comme Les AirPods Pro 2 d’Apple et le Sennheiser Momentum True Wireless 3 qui coûtent 250 $ ou 100 $ de plus (ils manquent juste un peu de clarté globale, de précision et de définition des basses), mais la plupart des gens penseront qu’ils sonnent assez bien – ils jouent beaucoup de basses fortes et fortes – et vous pouvez ajuster leur son profil dans l’application ou créez un profil personnel HearID Sound mais en exécutant un test dans l’application (c’est aussi pour la suppression du bruit).

David Carnoy/CNET



La suppression adaptative du bruit est solide – encore une fois, un cran en dessous de ce qu’offrent les AirPods Pro 2 mais pas si loin derrière et il a fait du bon travail en étouffant le son lorsque je suis monté dans le métro de New York. Je teste toujours la fonction audio spatiale, mais mes premières impressions sont qu’elle est en deçà de l’audio spatial d’Apple (l’effet n’est pas aussi prononcé). Il existe deux modes audio spatiaux : un pour les films, l’autre pour la musique. Et vous pouvez choisir entre le suivi fixe et le suivi de la tête comme vous le pouvez avec un AirPod prenant en charge l’audio spatial.

Le Liberty 4 a une forme de commandes de pincement comme les AirPods Pro. Ils semblent fonctionner assez bien dans mes tests limités et vous pouvez les personnaliser. Cela dit, je pense que les commandes de pincement des AirPods Pro 2 avec leur nouveau geste de balayage pour le réglage du volume sont supérieures.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022

J’ai passé quelques appels vocaux et les appelants ont dit que je sonnais plutôt bien, même s’il y avait plus de bruit de fond que ce qu’ils entendaient avec les AirPods Pro 2.

En ce qui concerne le moniteur de fréquence cardiaque, je n’ai fait que quelques tests limités, en faisant du jogging autour du pâté de maisons à quelques reprises. Il y a un peu de retard (il faut quelques secondes à l’application pour enregistrer que votre fréquence cardiaque augmente ou diminue), mais certaines personnes peuvent trouver cette fonctionnalité utile et la nouvelle application Soundcore suivra votre activité.

J’aurai un examen complet avant leur expédition, mais ma conclusion rapide est que ceux-ci semblent être une tentative assez flagrante et réussie de créer une version plus abordable des AirPods Pro 2. Ils ne sont pas aussi bons que les AirPods Pro 2, tombant juste un peu court dans presque tous les domaines, à l’exception de la durée de vie de la batterie et des fonctions de santé. Mais ce sont toujours des écouteurs très sympathiques qui constituent une mise à niveau légitime par rapport aux écouteurs Liberty Pro 3. Et s’ils voient des rabais qui les placent davantage dans la fourchette de 120 $ à 130 $, ils seront d’un très bon rapport qualité-prix en cette saison des fêtes.