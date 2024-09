Anker avertit les gens d’arrêter d’utiliser certaines de ses batteries externes pour iPhone et lance un rappel

Anker rappelle trois modèles de batteries MagSafe pour iPhone en raison d’un risque d’incendie, a-t-il annoncé hier.

Les modèles rappelés sont la batterie Anker 334 MagGo (PowerCore 10K, numéro de modèle A1642), la banque d’alimentation Anker (numéro de modèle A1647) et la batterie Anker 334 MagGo (numéro de modèle A1652). avis de rappelAnker a déclaré que certaines des batteries lithium-ion des appareils « peuvent présenter un risque d’incendie en raison d’un défaut de fabrication ».

« La batterie lithium-ion des banques d’alimentation concernées peut surchauffer, ce qui peut potentiellement provoquer la fusion des composants en plastique, de la fumée et des risques d’incendie », peut-on lire dans l’avis.

Anker affirme que seuls les produits fabriqués entre le 3 janvier et le 17 septembre sont concernés, mais précise qu’il rappelle toutes les unités « par excès de précaution ».

Anker indique que les personnes qui possèdent l’un de ces produits doivent « cesser immédiatement de l’utiliser ». Les propriétaires doivent stocker les produits concernés « dans un endroit sûr » et les utiliser Site Web d’Anker de vérifier le numéro de série de leur appareil avant de remplir un formulaire de rappel et d’obtenir un remplacement.

L’avis de rappel d’Anker comprenait également des conseils pour éliminer en toute sécurité les banques d’alimentation, rappelant aux gens de ne pas les jeter à la poubelle.

Si vous possédez une batterie Anker et que vous souhaitez vérifier si elle est rappelée, vous pouvez rechercher sous l’appareil les noms de produits et numéros de modèle susmentionnés (A1642, A1647 et A1652), comme indiqué ci-dessous :