Ankara réitère ses demandes aux candidats à l’OTAN

La Suède et la Finlande doivent prendre des “mesures concrètes” pour tenir les promesses de lutte contre le terrorisme faites à la Turquie, a déclaré le ministre de la Défense

La Turquie insiste sur le fait que les candidats à l’OTAN, la Suède et la Finlande, doivent tenir leurs promesses de réprimer les terroristes présumés, principalement les partisans des milices kurdes, avant d’envisager leur candidature pour devenir membres, a déclaré le ministre turc de la Défense.

“Il y a des engagements signés par la Suède et la Finlande… ils doivent être respectés”, Hulusi Akar a déclaré mardi, cité par l’agence de presse Anadolu.

« Une fois ces travaux terminés, le parlement turc prendra sa décision. Nous essayons également d’aider la Suède et la Finlande », il ajouta.

Akar devrait rencontrer son homologue finlandais, Antti Kaikkonen, lors de sa visite à Ankara plus tard cette semaine.

Helsinki et Stockholm ont demandé leur adhésion à l’OTAN en mai, affirmant que cette décision avait été motivée par l’opération militaire russe contre l’Ukraine. Türkiye a déclaré qu’elle n’accepterait pas leurs offres à moins qu’elles ne répondent à ses préoccupations concernant l’apologie présumée des terroristes sur leur sol.

Les responsables turcs faisaient référence aux opposants à leur gouvernement trouvant refuge dans les pays nordiques, principalement les partisans des milices kurdes. Ankara a affirmé que les nations européennes permettaient à ces personnes de fournir un soutien financier à des groupes alliés au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, un mouvement qui a mené une guérilla de plusieurs décennies contre la Turquie.

Les trois pays ont signé un mémorandum dans lequel la Suède et la Finlande se sont engagées à revoir leurs politiques antiterroristes et les demandes turques d’extradition de terroristes présumés.

« Nous suivons de près la situation en Suède et en Finlande. Malheureusement, nous voyons encore des actions et des images provocatrices dans ces pays. Nous attendons de la Suède et de la Finlande qu’elles prennent des mesures concrètes », a déclaré le ministre Akar aux journalistes.

Le terroriste condamné Mahmut Tat a été emprisonné en Turquie la semaine dernière après avoir été extradé de Suède. Il avait été condamné à six ans et dix mois par un tribunal turc en 2015 pour son implication avec le PKK, ont indiqué les médias turcs.

En novembre, les législateurs suédois ont adopté un amendement à la constitution, qui durcirait les lois relatives au terrorisme.