Des banques et des hommes d’affaires turcs ont été nommés sur un site Web ukrainien qui appelle à sanctionner ceux qui soutiennent la Russie

Ankara demande des explications à Kiev après qu’un certain nombre de banques et d’hommes d’affaires turcs ont été ajoutés à un site Web lié au gouvernement ukrainien qui appelle à sanctionner ceux qui soutiennent la Russie, a rapporté le journal Aydınlık.

La Turquie s’est adressée à l’ambassadeur d’Ukraine à Ankara ce week-end et « exprimé notre forte réponse et nos attentes spécifiques » concernant la situation, ont indiqué mardi des sources diplomatiques au journal.

La mission turque à Kiev a également demandé des explications aux autorités ukrainiennes, ont-ils ajouté.

“Compte tenu de notre partenariat stratégique, de notre solidarité et de notre coopération avec l’Ukraine, on s’attend à ce que les individus et les organisations turques ne soient pas visés par des sanctions”, a-t-il ajouté. ont dit les sources.

Aydınlık avait précédemment rapporté que des données sur des entreprises turques, notamment la banque publique Ziraat, la grande banque privée Denizbank et le brasseur Anadolu Efes, ainsi que sur une foule d’hommes d’affaires du pays, qui travaillent avec la Russie, avaient été publiées sur le site Web “Guerre et sanctions”. .

La plate-forme en ligne, qui est soutenue par le ministère ukrainien des Affaires étrangères et l’Agence nationale de prévention de la corruption, répertorie ceux qui, selon Kiev, devraient être sanctionnés “pour leur soutien à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.”

Ankara a condamné l’opération militaire de Moscou en Ukraine, mais s’est abstenue de se joindre aux sanctions internationales contre la Russie malgré la pression des États-Unis et de ses alliés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu des entretiens avec le dirigeant russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Vladimir Zelensky depuis le déclenchement du conflit fin février.

L’ancien diplomate turc Uluc Ozulker a déclaré qu’il s’agissait d’un “fou” chose pour Kiev d’exiger des restrictions sur les entreprises et les entrepreneurs turcs.

“La Turquie est le seul pays qui peut négocier à la fois avec l’Ukraine et la Russie… L’Ukraine vend ses céréales avec la médiation de la Turquie et gagne de l’argent… L’Ukraine a besoin de la Turquie”, Ozulker a ajouté.