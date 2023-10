Ankara, en Turquie, touchée par un attentat suicide | Galerie Actualités

Deux assaillants, dont un kamikaze, ont perpétré un attentat au cœur de la capitale turque, a annoncé le ministère de l’Intérieur du pays, alors que les autorités ont ouvert une enquête sur cet attentat « terroriste ».

Les deux assaillants ont été tués, l’un d’eux s’est fait exploser et deux policiers ont été blessés lors de la première explosion survenue dans la capitale depuis des années.

Ils se sont rendus en voiture jusqu’à l’entrée principale du bâtiment et ont déclenché l’explosion dans la zone qui abrite les bâtiments ministériels et le Parlement, a indiqué le ministre de l’Intérieur. L’explosion a tué l’un des assaillants et les autorités ont « neutralisé » l’autre, a-t-il ajouté.

Les images post-explosion diffusées par l’agence de presse Reuters montraient un véhicule cargo Renault garé, les vitres brisées et les portes ouvertes, au milieu de débris éparpillés dans la rue, entouré de soldats, de policiers, d’ambulances, de camions de pompiers et de véhicules blindés.

L’explosion sur le boulevard Atatürk est la première à Ankara depuis 2016 et survient le jour où le président Recep Tayyip Erdogan doit assister à la séance d’ouverture du Parlement, située à un kilomètre de là.

Un haut responsable turc a déclaré à Reuters que les assaillants avaient détourné le véhicule et tué son conducteur à Kayseri, une ville située à 260 kilomètres au sud-est d’Ankara, avant de mener l’attaque. L’un des policiers blessés a été blessé par éclats d’obus, a-t-il ajouté.

« Deux terroristes sont arrivés avec un véhicule utilitaire léger devant la porte d’entrée de la Direction générale de la sécurité de notre ministère de l’Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe », a déclaré Ali Yerlikaya, le ministre de l’Intérieur, sur la plateforme de réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Il a ajouté que l’un s’est fait exploser et que l’autre a été « neutralisé », ce qui signifie généralement qu’il a été tué, tandis que les deux policiers ont été légèrement blessés dans l’incident à 9h30 (06h30 GMT).

La police a également annoncé qu’elle procéderait à des explosions contrôlées en cas d’« incidents de colis suspects » dans d’autres quartiers d’Ankara.

Les autorités n’ont identifié aucun groupe armé spécifique.

Cet incident survient près d’un an après que six personnes ont été tuées et 81 blessées dans une explosion dans une rue piétonne très fréquentée du centre d’Istanbul. La Turquie a imputé l’explosion aux militants kurdes.

Erdogan devait assister à 19h30 à l’ouverture du Parlement, qui devrait envisager dans les prochaines semaines de ratifier la candidature de la Suède à l’OTAN après que la Turquie ait soulevé des objections initiales et retardé l’élargissement du bloc.

Le président du Conseil européen Charles Michel a déclaré qu’il condamnait fermement ce qu’il a qualifié d’attaque « terroriste », tandis que le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi, a déclaré qu’il soutenait la Turquie « dans sa lutte contre le terrorisme ».