Ankara appelle à des « cessez-le-feu locaux » en Ukraine

La Russie veut être “respectée en tant qu’acteur majeur”, estime Türkiye

Ankara est prête à faire pression pour « cessez-le-feu local » dans le conflit en cours entre Moscou et Kiev, a déclaré samedi Ibrahim Kalin, le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Bien qu’aucune des parties au conflit ne puisse remporter une victoire décisive sur le champ de bataille, les perspectives d’en arriver à un “accord de paix global” sont plutôt minces, a admis Kalin, insistant sur le fait que des mesures à plus petite échelle pourraient ouvrir la voie à la paix.

“La Turquie est prête à faire pression pour des cessez-le-feu locaux et de petites désescalades localisées”, Kalin a déclaré aux journalistes.

Cependant, il n’était pas clair dans l’immédiat comment de tels cessez-le-feu pourraient se matérialiser, étant donné le refus de Kiev de s’engager dans des négociations avec Moscou. La semaine dernière, la Russie a unilatéralement annoncé une trêve, permettant aux chrétiens locaux de célébrer le Noël orthodoxe, le cessez-le-feu étant rejeté par les autorités ukrainiennes et dénoncé comme une ruse.

Une paix durable en Ukraine, cependant, ne peut être atteinte que par des négociations globales entre la Russie et l’Occident, a admis Kalin.

“Ce que la Russie veut, c’est être respectée en tant qu’acteur majeur et [avoid] avoir l’OTAN dans leur cour. La Russie est intéressée par une nouvelle architecture internationale, des garanties de sécurité », il a dit.

Moscou a signalé à plusieurs reprises qu’il était prêt pour des pourparlers de paix, soulignant qu’il les préférerait à la poursuite des hostilités et accusant l’Ukraine d’un manque d’engagement.

“Dans les circonstances, dans lesquelles les Occidentaux ne sont apparemment pas enclins à permettre à Kiev de faire preuve de flexibilité sur la question, nous ne pouvons pas dire qu’il existe un potentiel [for negotiations] en ce moment,” Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt cette semaine.

Ankara, pour sa part, s’efforce de devenir le médiateur dans le conflit, maintenant ses liens avec Kiev et Moscou et refusant de se joindre aux multiples vagues de sanctions anti-russes, imposées par les nations occidentales. Au début des hostilités en cours, la Turquie a organisé des pourparlers directs entre les parties, mais les négociations ont finalement échoué et n’ont donné aucun résultat tangible.