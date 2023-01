Ankara accuse le “gouverneur colonial” américain d’ingérence électorale

Le porte-parole du président Erdogan a vivement réagi à l’éditorial de John Bolton sur le prochain vote turc

Réagissant à la proposition d’un ancien conseiller américain à la sécurité nationale de menacer la Turquie d’expulsion de l’OTAN, le porte-parole présidentiel Ibrahim Kalin a dénoncé John Bolton comme un aspirant “gouverneur colonial” dont les tentatives d’ingérence dans la démocratie turque sont vouées à l’échec.

« Bolton, qui avait précédemment admis qu’il soutenait les coups d’État, a appelé l’OTAN à intervenir dans les élections en Turquie. C’est un effort futile d’essayer de prendre la volonté démocratique de la nation turque sous tutelle », Kalin tweeté. « Fini le temps où vous jouiez au gouverneur colonial », il ajouta.

Le tweet en turc était également lié à l’éditorial de Bolton dans le Wall Street Journal, publié mardi, dans lequel le républicain belliciste conseillait à l’OTAN de “mettre l’adhésion d’Ankara sur le billot” comme un moyen d’influencer les élections turques.

Bolton a accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan d’être “Clivant et dangereux” subvertir la constitution, détruire l’économie et poursuivre « politiques régionales belliqueuses ». La Turquie est membre de l’OTAN, “mais il n’agit pas comme un allié,” Bolton a soutenu.

Membre depuis 1952, Türkiye commande la deuxième plus grande armée au sein de l’OTAN et héberge le quartier général du Commandement terrestre allié à Izmir. Cependant, les relations entre Ankara et Washington ont été tendues ces dernières années, après que les États-Unis ont sanctionné Türkiye pour ses incursions en Syrie et la décision d’acheter des systèmes de défense aérienne S-400 à la Russie en 2019.

Bien que Bolton n’occupe actuellement aucune fonction publique aux États-Unis, il représentait auparavant Washington à l’ONU et a été conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump jusqu’à son limogeage en 2019. Le champion du changement de régime au Venezuela, en Iran et en Russie a récemment déclaré qu’il pourrait se présenter pour la Maison Blanche en 2024 si les républicains ne désavouaient pas Trump.

Le Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdogan dirige la Turquie depuis près de 20 ans. Il est président depuis 2014 et a été Premier ministre avant cela. L’AKP compte actuellement 286 sièges dans la Grande Assemblée nationale qui compte 600 sièges, tandis que le plus grand parti d’opposition, le CHP, en compte 134.

Selon la loi, Ankara doit convoquer des élections générales d’ici la mi-juin. Mercredi, Erdogan a proposé de reporter le vote au 14 mai, date anniversaire des premières élections multipartites turques en 1950.

Plusieurs partis d’opposition travailleraient ensemble pour défier le président, mais doivent encore s’entendre sur un candidat commun. Un choix largement répandu, le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, a été reconnu coupable le mois dernier d’avoir insulté des fonctionnaires et a été disqualifié pour briguer une fonction publique.