Dans le prochain match de la Super League turque 2020, Ankaragucu va serrer les cornes avec Besiktas le jeudi 24 décembre à 21h30 IST. Le match se jouera au Ankara Eryaman Stadyumu.

Les Besiktas figurent dans les cinq meilleures équipes actuelles de la Super League turque 2020. À partir de maintenant, les leaders du championnat sont Alanyaspor, suivi de Galatasaray et Fenerbahce. Le quatrième en ligne est Gaziantep et le cinquième est Besiktas. Ankaragucu, en revanche, est l’avant-dernière équipe de la ligue. La seule équipe après cela est Buyuksehir Belediye Erzurumspor.

Lors de la sortie précédente, Besiktas avait battu Buyuksehir Belediye Erzurumspor par 4-0. Ankaragucu a eu un match nul contre Genclerbirligi. Les deux équipes ont marqué un but chacune.

Super League turque 2020 Ankaragucu vs Besiktas: prédiction de l’équipe ANK vs BES Dream11

Ankaragucu vs Besiktas Super League turque 2020 ANK vs BES Dream11 Capitaine: Vincent Aboubakar

Ankaragucu vs Besiktas Super League turque 2020 ANK vs BES Dream11 Vice capitaine: Cyle Larin

Ankaragucu vs Besiktas Super League turque 2020 ANK vs BES Dream11 Gardien de but: Ricardo Friedrich

Ankaragucu vs Besiktas Super League turque 2020 ANK vs BES Dream11 Dream11 Défenseur: Michal Pazdan, Turan, Stelios Kitsiou, Erdi Dikmen, Zvonimir Sarlija

Ankaragucu vs Besiktas Super League turque 2020 ANK vs BES Dream11 Milieu de terrain: Atiba Hutchison, Tiago Pinto, Rachid Ghezzal

Ankaragucu vs Besiktas Super League turque 2020 ANK vs BES Dream11 Le buteur: Cyle Larin, Vincent Aboubakar

ANK vs BES Super Ligue turque 2020 Ankaragucu possible départ XI contre Besiktas: Zvonimir Sarlija, Turan, Stelios Kitsiou, Saba Lobzhanidze, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Atakan Ridvan Cankaya, Endri Cekici, Emre Güral, Ricardo Friedrich, Ender Aygören

ANK vs BES Super Ligue turque 2020 Besiktas possible de départ XI contre Ankaragucu: Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Ridvan Yilmaz, Souza, Bernard Mensah, Vincent Aboubakar, Georges-Kévin Nkoudou, Cyle Larin