Anjum Moudgil Sacs Dos à Dos Médailles Individuelles

Anjum Moudgil, ancienne médaillée d’argent aux championnats du monde et olympienne, a remporté le bronze dans l’épreuve féminine du 50 m carabine 3 positions (3P) lors de la huitième journée de compétition de la Coupe du monde de fusil/pistolet/fusil de la Fédération internationale de tir (ISSF) à Changwon, en Corée, ce qui en fait sa deuxième médaille individuelle de l’année en Coupe du monde ISSF dans des étapes de coupe du monde consécutives.

Elle avait remporté l’argent dans la même épreuve lors de la Coupe du monde de Bakou qui s’est tenue le mois dernier.

L’équipe masculine 3P a ensuite remporté l’argent, s’inclinant 12-16 contre la République tchèque dans le match pour la médaille d’or, pour donner à l’Inde une deuxième médaille de la journée. Les efforts de dimanche ont ainsi permis à l’Inde de conserver une fois de plus la première place au classement des médailles avec quatre médailles d’or, cinq d’argent et deux de bronze dans leur cagnotte. La Corée est la deuxième meilleure avec trois médailles d’or et une d’argent.

Anjum s’était qualifiée pour le tour de classement du 3P féminin samedi, terminant sixième des éliminatoires. Elle a commencé le tour de classement dimanche de manière pas trop impressionnante et après les 10 premiers tirs en position à genoux, elle occupait la cinquième place sur huit tireurs.

Elle a encore glissé jusqu’à la sixième place après la deuxième série Prone, mais a tiré solidement dans la position debout finale, pour gravir régulièrement les échelons. Au moment où les tireurs des cinquième et sixième places ont été éliminés après le tir de la 15e position debout, Anjum avait 0,2 point d’avance sur l’Autrichienne Rebecca Koeck, 4e, mais un énorme 1,5 derrière l’Italienne Barbara Gambaro, deuxième.

Cela signifiait qu’en dépit d’avoir obtenu un point complet sur l’Italienne dans la quatrième et dernière série de cinq coups en position debout, elle devait se contenter d’une médaille de bronze. Elle a terminé avec un score de 402,9, l’italienne 403,4. L’Allemande Anna Janssen a remporté l’or avec 407,7, loin devant le peloton.

L’équipe masculine 3P composée de Sanjeev Rajput, Chain Singh et Aishwary Pratap Singh Tomar a traversé deux tours de qualification, en tête du deuxième, pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or contre une solide équipe de la République tchèque.

Ils se sont bien battus mais le trio tchèque composé de Filip Nepejchal, Jiri Privarsky et Petra Nymbursky a été trop bon ce jour-là.

Au champ de tir Shotgun, l’Indien Mairaj Ahmad Khan s’est battu pour s’en sortir, tirant 72 buts lors de la première journée des qualifications du Skeet masculin pour se classer actuellement 11e. Vijayveer Sidhu et Anish occupaient les 13e et 14e places du pistolet à tir rapide à 25 m masculin tandis que Sameer occupait la 36e place dans la même épreuve. Au Skeet féminin, l’Indienne Mufaddal Deesawal a terminé 23e avec un score de 65 après trois manches.

Lundi, la neuvième journée des compétitions compte quatre finales au programme.

