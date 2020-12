La sauteuse en longueur Anju Bobby George, lauréate de la médaille de bronze historique aux Championnats du monde d’athlétisme 2003, a annoncé lundi qu’elle avait atteint le sommet de sa carrière avec un seul rein. « Croyez-le ou non, je suis l’un des chanceux, des rares qui ont atteint le sommet mondial avec un seul REIN, allergique même à un analgésique, avec une jambe morte qui se lève. Beaucoup de limitations. Toujours passé. Pouvons-nous appeler., Magic. d’un entraîneur ou de son talent », a tweeté Anju, 43 ans, lundi.

Anju est entrée dans l’histoire en remportant la médaille de bronze en franchissant 6,70 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme 2003 à Paris. Elle a ensuite remporté une médaille d’or lors de la finale mondiale d’athlétisme de l’IAAF 2005 à Monaco.

Elle a remporté le bronze aux Jeux du Commonwealth de Manchester en 2002 et l’or aux Jeux asiatiques de Busan la même année. Quatre ans plus tard, elle a remporté la médaille d’argent aux Jeux asiatiques de Doha. Anju a également remporté l’or aux championnats asiatiques d’Incheon 2005 et deux ans d’argent dans la même compétition à Amman.

« Anju, c’est votre travail acharné, votre persévérance et votre détermination à apporter des lauriers en Inde, soutenus par les entraîneurs dévoués et toute l’équipe technique de sauvegarde. Nous sommes si fiers que vous soyez jusqu’à présent le seul Indien à avoir remporté une médaille en le championnat du monde d’athlétisme! », a tweeté le ministre des Sports Kiren Rijuju en réponse au tweet d’Anju.