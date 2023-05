La légendaire sauteuse en longueur Anju Bobby George estime que sa protégée Shaili Singh peut « conquérir » le monde en quatre ou cinq ans, tout comme Neeraj Chopra le fait actuellement au lancer du javelot, d’après ses performances à l’âge de 19 ans.

Plus tôt cette année, Shaili avait enregistré 6,76 m au Grand Prix d’Inde, le deuxième plus long saut en longueur de tous les temps réalisé par une Indienne après Anju elle-même. Le record national d’Anju de 6,83 m tient toujours depuis 2004.

Dimanche, Shaili a remporté sa première médaille internationale au niveau senior – une médaille de bronze – avec un saut de 6,65 m lors de sa première compétition mondiale au Seiko Grand Prix, une compétition de niveau or du World Athletics Continental Tour, à Yokohama, au Japon.

« Pour une jeune de 19 ans, la distance qu’elle (Shaili) a sautée est incroyable. A 19 ans, elle a sauté 6,76 m. C’est un talent rare et nous devons la préparer très soigneusement afin qu’elle devienne l’une des meilleures au monde lorsqu’elle mûrira », a déclaré Anju à PTI.

« Elle doit s’habituer à ce genre de choses, concourir contre certaines des meilleures au monde et remporter des médailles. Dans quatre ou cinq ans, ce seront Shaili et Neeraj conquérant le monde respectivement chez les femmes et les hommes. »

Anju, la seule femme indienne à avoir remporté une médaille aux championnats du monde avec une médaille de bronze lors de l’édition 2003 à Paris, et son mari Robert Bobby George avaient repéré Shaili en 2017 alors qu’elle n’avait que 13 ans.

Shaili s’entraîne actuellement sous la direction de Robert, qui est également entraîneur de haute performance de la Sports Authority of India au National Center of Excellence de Bengaluru.

Anju a déclaré que la médaille de bronze au Japon serait la première étape dans la transition de Shaili d’un athlète talentueux à un médaillé au niveau mondial de manière constante.

« Cette médaille fera un bien immense à sa confiance. Vous avez besoin de ce genre de compétitions et d’honneurs pour faire la transition. L’âge est avec elle et elle en fera plus dans les années à venir.

« J’espère que Shaili pourra remporter au moins une médaille aux Jeux asiatiques et également se qualifier pour les Championnats du monde (2023) à Budapest. C’est une grande année. »

Aux Jeux asiatiques de 2018, les gagnantes de l’or, de l’argent et du bronze du saut en longueur féminin avaient respectivement sauté 6,55 m, 6,51 m et 6,50 m. La norme de qualification pour les Championnats du monde est de 6,85 m.

Si Shaili franchit 6,85 m cette année pour se qualifier pour les Championnats du monde à Budapest (19-27 août), elle battra le record national de longue date d’Anju à 6,83 m, établi lors des Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Anju elle-même avait participé à l’événement de Yokohama en 2004, alors connu sous le nom de Seiko Super Meet, où elle avait remporté l’or avec un saut de 6,61 m.

Shaili a été élevée par sa mère Vinitha, qui travaille comme couturière, avec beaucoup de difficulté dans un village près de la centrale thermique de Parichha dans le district de Jhansi dans l’Uttar Pradesh.

« Elle est très dévouée et elle rentre rarement à la maison. Sa mère vient à Bangalore pour la rencontrer. Financièrement, elle est mieux lotie maintenant, elle a des sponsors et elle est également sous TOPS (groupe de développement) », a déclaré Anju.

Après avoir remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme U-20 en 2021 avec un saut de 6,59 m, Shaili s’est blessé et a été indisponible pendant un an.

« En raison de sa blessure, elle a été absente de la piste pendant plus d’un an. L’année dernière, elle est revenue mais on ne l’a pas bousculée car il faut faire attention. Elle est si jeune et elle a le talent pour être la meilleure au monde dans quelques années. »