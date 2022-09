Anjem Choudary revient pour exprimer sa haine contre le chaos de Leicester après la levée de l’interdiction

Anjem Choudary, agitateur de la populace ISLAMISTE, a provoqué des troubles dans Leicester, déchirée par les conflits, en appelant à des «patrouilles musulmanes» pour combattre les gangs hindous.

Choudary – libre après avoir été emprisonné pour des infractions terroristes en 2016 – a lancé un site Web après la levée de l’interdiction de parler en public l’année dernière.

Le fanatique incendiaire Anjem Choudary a utilisé sa plateforme en ligne pour attiser la montée des tensions Crédit : Darren Fletcher

Une foule masquée d’hindous se dirige vers les musulmans à Leicester 1 crédit

Un gang musulman patrouille dans les rues de Leicester Crédit : INSTAGRAM

Et le fanatique incendiaire a utilisé sa plate-forme en ligne pour attiser les tensions croissantes – en lançant une diatribe décousue sur son site Web.

Au moins 16 policiers ont été blessés pendant des jours d’affrontements entre des centaines de gangs masqués musulmans et hindous Hinduvta dans la ville des East Midlands.

Dans un appel de ralliement sur son site incendiaire, le marchand de bile de 55 ans a faussement accusé les hindous d’avoir causé le chaos.

Une interdiction empêchant Choudary de parler en public a expiré l’année dernière après avoir purgé sa peine de cinq ans et demi pour avoir invité à soutenir l’État islamique.

Il a été emprisonné en 2016 et a été nommé terroriste mondial spécialement désigné par le gouvernement américain en 2017.

La police et les services de sécurité surveillent toujours Choudary et d’autres condamnés pour terrorisme libérés liés à son réseau al-Muhajiroun, et les considèrent comme une préoccupation majeure.

Contacté par Sun Online hier, Choudary – qui a vanté son soutien aux pirates de l’air du 911 et a été lié à des complots terroristes – a doublé sa diatribe incendiaire sur le Web.

Le prédicateur de haine basé à Londres a déclaré au site Web: “Je n’exhorte personne à enfreindre la loi.”

De violents affrontements ont éclaté à Leicester après un match de cricket indo-pakistanais fin août, lorsque des partisans de l’Inde auraient scandé des slogans anti-pakistanais.

Les partisans du Pakistan ont scandé avant que les gangs rivaux ne commencent à s’affronter dans les rues en lançant des missiles alors que la police luttait pour rétablir l’ordre.

Les flammes de l’agitation ont été attisées par une fausse guerre des nouvelles en ligne, les deux parties accusant l’autre d’avoir semé le désordre.

Des images sur les réseaux sociaux partagées par les hindous et les musulmans ont montré des groupes des deux côtés en train de se déchaîner.

Des hommes masqués ont été filmés en train de frapper aux fenêtres des gens dans les zones à majorité hindoue et d’abattre des décorations religieuses.

D’autres ont défilé dans les zones musulmanes en scandant un slogan religieux utilisé par des groupes nationalistes hindous d’extrême droite en Inde.

Des ennuis ont éclaté plus tard à 34 miles à Smethwick, Birmingham, lorsqu’une foule masquée de 200 personnes a protesté contre un temple hindou où un orateur controversé devait apparaître.

Des feux d’artifice et des missiles ont été lancés sur les flics, des voitures endommagées et un homme soupçonné de posséder un couteau.

Mais The Sun a révélé hier comment une dispute au sujet d’une usine de collants composée d’adolescentes a pu déclencher les horribles batailles de rue.

Choudary – dont le site Web est hébergé par une société Internet basée en Californie appelée Cloudflare malgré les inquiétudes suscitées par son contenu – a, comme on pouvait s’y attendre, blâmé carrément les hindous.

Il a déclaré : « La faction Hindutva est très raciste.

« Leur idéologie remonte à Hitler. C’est très étroitement associé. C’est pourquoi les gens l’appellent fascisme.

“Ils semblent avoir attaqué des mosquées, des personnes âgées et des femmes à la suite d’un match de cricket il y a quelques semaines, lorsque des hindous de l’extérieur de Leicester sont entrés.

“Nous ne nous contenterons pas de nous allonger et de les laisser marcher sur nous.”

Choudary a ensuite prédit un bain de sang à Leicester – et a chanté que la police serait incapable de contrôler la rage des musulmans.

Il a déclaré à Sun Online : « La police est déjà en retrait et à moins que les hindous ne soient contrôlés, ils ne pourront pas empêcher les musulmans de riposter.

« En même temps, ces musulmans ne vont retourner nulle part, ils vivent ici, ils sont nés ici. Leurs parents sont nés ici.

« Nous ne vivons pas dans une Angleterre des années 1960 avec des gens de la génération Windrush et sommes des musulmans de première génération. Il s’agissait alors de “oui monsieur, non monsieur”.

«Maintenant, beaucoup de ces zones, Leicester, Birmingham, Bradford, sont presque des zones à majorité musulmane.

« La police ne peut pas les contrôler et c’est déjà une situation extrêmement volatile. C’est une poudrière. »

Le fanatique incendiaire a utilisé sa plate-forme en ligne pour attiser la montée des tensions – lançant une diatribe décousue sur son site Web

Choudary a été emprisonné en 2016 et a été nommé terroriste mondial spécialement désigné par le gouvernement américain en 2017