Anjali Arora réunit les ex-amants Urfi Javed et Paras Kalnawat; regarder une vidéo virale

Nous ne l’avons pas vu venir, mais vous pouvez remercier Anjali Arora. Hier soir, la célébrité de Lock Upp, Anjali Arora, a organisé un anniversaire aéré où elle a invité tous ses proches, dont Urfi Javed et Paras Kalnawat, qui sont également d’anciens amants. Mais seulement si vous pensiez qu’ils partageraient des vibrations froides, attendez. Les ex-amants se sont réunis et ont joyeusement dansé ensemble sur la piste de danse; cette vidéo d’eux devient virale pour toutes les bonnes raisons.

Urfi Javed et Paras Kalnawat ont fait tourner les têtes avec leur ensemble et les fans ne peuvent pas se lasser de leur gentillesse ensemble. Ils les ont appelés l’un des couples les plus beaux et nous ne pouvons pas être plus d’accord. Lorsque Paras et Urfi se sont séparés, la raison de leur séparation est que Paras était extrêmement obsessionnel, alors la sensation Internet a décidé de se séparer de lui.

Regardez la vidéo des ex-amants Urfi Javed et Paras Kalnawat se réunissant alors qu’ils se rendent sur la piste de danse à la fête d’anniversaire d’Anjali Arora

Alors que Paras a refusé de commenter la même chose et a parlé aux forums indiens et a déclaré: “Il devrait y avoir une sorte d’agressivité en moi pour riposter. Je n’ai de rancune pour personne. Si j’ai un problème avec quelqu’un, je le ferais. allez-y et parlez à cette personne plutôt que de dire du mal d’elle. Quand je vois des gens parler de moi, je le prends très calmement.

Cependant, cette vidéo d’eux montre que tout va bien entre le couple car ils ont enterré l’éclosion et laissé passer le passé. Paras avait également souhaité à Urfi pour son anniversaire cette année. Pendant ce temps, Paras fait actuellement partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10 et il a fait un excellent travail. Paras a été expulsé d’Anupamaa pour avoir rompu le contrat de l’émission en signant cette émission de téléréalité.