Anjali Arora MMS polémique : Azma Fallah trollé pour avoir fait une fouille chez le co-concurrent de Lock Upp ; les internautes demandent, ‘WTF est mal avec vous?’

Il y a quelques jours, un SMS est devenu viral sur Internet et les internautes ont affirmé qu’il s’agissait du candidat de Lock Upp Anjali Arora dedans. Cependant, elle avait précisé dans une interview que ce n’était pas elle. La sensation des médias sociaux est également devenue émotive en en parlant et a déclaré qu’elle avait aussi une famille et que les gens ne devraient pas lui faire de telles choses. Il y a quelques jours, la co-concurrente d’Anjali dans Lock Upp Azma Fallah a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle parle de la vidéo virale de quelqu’un.

Eh bien, Azma dans sa vidéo n’a pris le nom de personne, mais les internautes ont le sentiment qu’elle s’en prend à Anjali. Azma dans la vidéo a dit : “Bonjour les fans d’Hollywood. Vous devez avoir vu la vidéo virale de karamjali. Elle a le karma de ses actes. Qui avait jeté nos vêtements dans Lock Upp, se retrouve maintenant sans vêtements. Ne vous sentez que Karma l’a frappée ?”

Eh bien, Azma se fait troller par les internautes pour sa vidéo. Sara Khan, qui faisait également partie de Lock Upp, a commenté : “Ne laissez jamais tomber les autres femmes !!” Un utilisateur d’Instagram a écrit : “WTF a tort avec u vo video fake hai sharam bech khayi hai tune besharam.”

Azma et Anjali n’étaient pas en bons termes pendant leur passage à Lock Upp. Anjali avait laissé une marque dans la série à cause de son angle romantique avec Munawar Faruqui. Cependant, elle n’a pas remporté l’émission mais a été la deuxième dauphine.

Il a été rapporté qu’Anjali pourrait être vu dans Bigg Boss OTT ou Bigg Boss 16. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet. Pendant ce temps, elle profite actuellement du succès de sa chanson Saiyyan Dil Mein Aana Re. Anjali a récemment célébré le succès de la chanson auprès des paparazzi en coupant un gâteau.