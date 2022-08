Anjali Arora imperturbable en postant des fuites présumées de MMS ; dit: ‘Il suffit d’être fort’

La candidate de Lock Upp, Anjali Arora, a récemment fait les manchettes après qu’un MMS soit devenu viral. Il a été supposé que la fille dans la vidéo était Anjali Arora. En fait, quelques vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Anjali Arora qui est vu dans la chanson Saiyaan Dil Main Aana Re a également été mal trollé. L’actrice-chanteuse a été critiquée pour de nombreuses choses, notamment son apparence, ses tenues et son talent. Dans une interview accordée à Tellychakkar, elle a parlé de la pêche à la traîne et de commentaires désagréables sur ses efforts professionnels. Elle a dit qu’elle n’y avait pas prêté beaucoup d’attention mais qu’elle avait pris cela comme une rétroaction. Elle a dit que le public a pleinement le droit d’exprimer ses opinions, et une fois que vous entrez dans ce domaine, vous devez être prêt pour les bouquets et les brickbats.

Elle aurait déclaré: “Ils ont le droit de vous aimer et de ne pas vous aimer et il suffit d’être fort pour accepter les commentaires négatifs et pour être honnête, il ne faut pas y prêter attention.” Anjali Arora a été trollée pour avoir tenu le drapeau tricolore portant une paire de jeans et un haut court montrant son ventre. Lorsque le portail lui a dit que même les médias pouvaient être très méchants, elle a dit que même cela se produisait avec toutes les célébrités. Elle a dit que les médias pouvaient aussi se comporter comme des trolls. Elle a dit que certains aimeraient son travail tandis que d’autres l’ombreraient.

Anjali Arora a déclaré: “Certains apprécieraient votre travail, d’autres non et en tant que personnalité publique, c’est un petit prix que vous payez par rapport à l’amour et à l’attention que vous recevez des fans et du public!” Anjali Arora est célèbre pour sa vidéo virale sur Kacha Badam. Munawar Faruqui et Anjali Arora ont formé une grande amitié sur Lock Upp. Les fans les ont baptisés #MunJali.