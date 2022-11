Anjali Arora figurera dans le prochain album de musique du producteur Sandil Dang tourné à Budapest

La candidate de Lock Upp, Anjali Arora, sera désormais vue dans la prochaine chanson du producteur Sandil Dang. La chanson, interprétée par Suraj Chauhan, a été tournée à Budapest.

Selon India TV, Sandil a partagé son enthousiasme et a déclaré: “Nous avons mis les choses en place et prenons nos mesures. Cette vidéo musicale touchera directement votre cœur. Gardez les bars et votre excitation, nous ferons une annonce bientôt. Restez à l’écoute !”





Plus tôt, Urfi Javed et Anjali Arora ont pris d’assaut les médias sociaux alors qu’ils se réunissaient et dansaient sur l’interprétation de Haye Haye Yeh Majboori. Le résultat final est une vidéo qui est devenue virale quelques minutes après sa mise en ligne.

Urfi a partagé la bobine sur son Instagram et a remercié Arora de l’avoir rejointe pour charmer les internautes avec leur punch. Elle a écrit : “Haye Haye MERCI beaucoup @anjimaxuofficially ! Tu es incroyable @saregama_official.”

Découvrez la bobine







Quand Anjali était à Lock Upp, elle a dit qu’elle avait été éduquée avec son frère et que son frère était assez protecteur envers elle. Elle a ajouté qu’une fois, alors qu’elle était au XIe standard, elle a abandonné ses frais de scolarité une fois et est allée dans un café pour prendre un hukka où l’ami de son frère l’a remarquée et l’a appelé. Anjali a ajouté que son frère était arrivé sur les lieux, l’avait giflée devant tout le monde et l’avait ramenée chez elle.

Anjali a ajouté que son frère ne l’avait pas écoutée et avait tout dit à son père. Son père l’a alors grondée et lui a même dit qu’à partir du lendemain, elle ne serait plus autorisée à sortir et que ses études seraient arrêtées. Elle a ensuite révélé qu’elle avait tenté de se suicider en buvant du phényle. Elle a dit que personne ne savait ce qui s’était passé jusqu’à une heure, puis son frère l’a seulement emmenée à l’hôpital.

Lorsqu’Anjali a conclu que depuis lors, son frère et son père l’avaient toujours aimée, l’animatrice Kangana Ranaut l’a interrompue et l’a même réprimandée en disant qu’elle ne devrait pas penser qu’elle avait fait le bon choix en le faisant. L’actrice de Panga a ensuite souligné avec elle et ajouté que les frères aînés ou les cousins ​​​​prenaient le contrôle des filles plus jeunes dans de nombreuses familles du nord de l’Inde, et cela s’était également produit avec elle lorsque son frère cousin lui fixait des règles.