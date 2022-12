Anjali Arora essaie de groover comme Deepika Padukone sur la chanson Besharam Rang de Pathaan, se fait brutalement troller

La première chanson de Pathaan, Besharam Rang, a fait sensation sur les réseaux sociaux. Outre la ligne de bikini safran de Deepika Padukone, sa chimie avec Shah Rukh Khan et ses mouvements ont impressionné les masses.

La chanson est tellement tendance que nous avons des stars de la télévision et des influenceurs des médias sociaux qui dansent sur les airs de Besharam Rang. Après Hina Khan et Kanika Mann, Anjali Arora est la dernière à rejoindre le train en marche de Besharam Rang. La candidate de Lock Upp a fait une bobine sur la chanson et elle a essayé de faire correspondre les pas de Deepika.

Dès qu’Anjali a partagé la chanson, plusieurs internautes se sont moqués de sa tentative de singer Padukone. Quelques utilisateurs ont appelé sa bobine sur Besharam Rang comme “Kacha Badam 2.0”. L’un des utilisateurs a écrit : “Lagta hai ab isko v boikot hona hai”. Un autre utilisateur a ajouté: “Mujhe pata tha ye reels Anjali Reels banayengi même danse karengi.” Le troisième utilisateur a écrit : « Tumhe to lut liya kche badamo ne ». Un internaute a écrit : “Jab dance nhi aa rha to Kyu kr rhi ho.”

Plus tôt, Hina Khan a également essayé de suivre la chanson et de la déplacer comme Deepika. Hina a partagé une bobine sur son Instagram où elle fait correspondre la grâce et la sensualité de Deepika. Pour la bobine, Deepika portait un haut scintillant et a montré ses mouvements grésillants. La star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a posté la vidéo avec la légende : “Une chanson aussi bonne, ça devait vibrer ! #Pathaan #BesharamRang @iamsrk @deepikapadukone.”

La chanson Besharam Rang a fait sensation sur les réseaux sociaux. Alors que les fans de SRK-Deepika s’extasient sur la chanson. D’autres internautes et même quelques personnalités politiques sont vexés par l’obscénité présentée dans la chanson. Il y a des gens qui ont qualifié la chanson de “vulgaire”.

La chanson a été chorégraphiée par Vaibhavi Merchant, et elle a ajouté : “Étrangement, je n’ai jamais pu chorégraphier quelque chose pour Deepika jusqu’à Besharam Rang. Donc, c’est ma première chanson avec Deepika et je savais que je devais faire quelque chose de vraiment spécial. pour celui-ci. C’était très attachant pour moi de la voir s’approcher de moi et dire enfin nous allons travailler ensemble.” Pathaan sortira en salles le 25 janvier 2023.