Anjali Arora brûle Internet avec ses mouvements de danse dans une vidéo virale

La sensation des médias sociaux Anjali Arora, qui a également participé à la saison 1 de Lock Upp, a cassé Internet en laissant tomber sa vidéo de danse sur les gens de Libianca. On peut la voir exhibant sa danse sexy dans le clip qui devient viral sur Instagram.

Partageant la vidéo, elle a écrit: “Cette tendance m’a-t-elle remarquée.” En un rien de temps, la vidéo est devenue virale et les internautes ont commencé à réagir. En 6 heures, la vidéo a été visionnée plus de 462 000 fois et 8413 personnes ont commenté le clip.

Regarder la vidéo







Plus tôt, elle a dansé sur la chanson Pathaan de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan. Cependant, les utilisateurs des médias sociaux se sont moqués d’elle. Quelques utilisateurs ont appelé sa bobine sur Besharam Rang comme “Kacha Badam 2.0”. L’un des utilisateurs a écrit : “Lagta hai ab isko v boycott hona hai”. Un autre utilisateur a ajouté: “Mujhe pata tha ye reels Anjali Reels banayengi même danse karengi.” Le troisième utilisateur a écrit : “Jab dance nhi aa rha to Kyu kr rhi ho.”





L’année dernière, Anjali a été aperçue à l’aéroport de Mumbai, lorsque les paparazzis lui ont posé des questions sur le geôlier Karan Kundrra de Lock Upp, elle a dit: “Bahut ache, bade Bhai, bahut support kiya unhone, bahut ache motive karte hain (Il est trop bon juste comme un grand frère, il a beaucoup soutenu et il motive super bien)”.

Lorsqu’on lui a en outre posé des questions sur la petite amie de Karan, Tejasswi Prakash, qui était entrée dans Lock Upp en tant que “ gardien Badass ” pour le dernier épisode, Anjali a déclaré: “Woh bhi bahut pyaari hain (elle est adorable aussi)”. Les médias ne l’ont pas quittée avant de poser des questions sur Munawar, à qui elle a montré un signe de pouce levé et a juste dit: “Tout le meilleur”. Elle a même fait l’éloge de l’animatrice de l’émission, Kangana Ranaut.

Pour les non-initiés, Anjali a une énorme présence sur les réseaux sociaux avec plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram et elle a gagné la vedette après avoir fait ses vidéos de danse pour frapper les chansons populaires de Bollywood. Ses bobines deviennent souvent virales sur la plateforme de partage de photos et de vidéos appartenant à Facebook.