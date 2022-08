Anjali Arora a divulgué un MMS : l’actrice de Lock Upp a une réponse époustouflante pour ceux qui pensent que c’est elle

La renommée de Lock Upp, Anjali Arora, fait actuellement la une des journaux pour de mauvaises raisons, car une vidéo MMS d’elle devient virale et beaucoup affirment qu’elle est dans cette vidéo divulguée. Cependant, les fans l’ont soutenue en affirmant qu’elle n’était pas dans la vidéo et nombreux sont ceux qui essaient de dénigrer son image et son personnage. Et maintenant, Anjali Arora, qui a été repérée dans la ville, a été interrogée sur la prétendue vidéo de fuite de MMS qui prétend être elle. Elle a eu la réponse époustouflante et on ne peut que s’attendre à cette réponse géniale de sa part car elle est connue pour son franc-parler et a montré son attitude de bindaas dans la maison Lock Upp.

Tout en parlant aux paparazzi, elle a parlé avec enthousiasme de son projet à venir et plus tard, interrogée sur la fuite de la vidéo MMS, elle a déclaré : “Jinse barabari nahi ho paati hai na woh badnaami shuru kar dete hai. Connexion ko karne do jo karna hai, je m’en fous.”

Eh bien, il est clair que la fille n’est pas contente d’être encadrée dans cela, et une fois pour toutes a mis fin à la spéculation selon laquelle elle n’est définitivement pas dans la vidéo. Anjali a acquis une grande renommée grâce à son passage dans l’émission Lock Upp animée par l’actrice de Dhaakad de Bollywood, Kangana Ranaut. L’angle d’amour d’Anjali et Munawar Faruqui était également l’un des points forts de la série. Cependant, plus tard, ils ont tous les deux précisé que c’était juste pour les caméras et que rien n’était réel. Eh bien, cela a brisé le cœur des fans de Munjali, mais plus tard, ils sont passés à autre chose. Si l’on en croit les rapports, Anjali sera également vu dans l’émission Bigg Boss 16 de Salman Khan et a été approché pour la même chose. Mais la jeune fille a gardé le silence sur le même.